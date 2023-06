Hétvégén is parkolási díjat fizettetne két baloldali polgármester

Mint mondta: Soproni Tamással, Terézváros polgármesterével közösen lobbiznak a fővárosnál, hogy a hétvégén is fizessenek az autósok. Szerinte ez megoldás lehet a lakók problémájára, hozzátette: „ennek hátrányaként a vendégségbe érkezőknek is fizetniük kell, nem tudnak kivételt tenni velük”. A Momentum által támogatott polgármester azt is elmondta: a közeli Tisztviselőtelepen nem támogatták a hétvégi fizetős parkolást.