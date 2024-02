Holttestet találtak a Fertő-tóban

Egy férfi holttestét találták meg a Fertő-tóban szerda reggel. Ezt a tartományi rendőr-igazgatóság erősítette meg az ORF Burgenlandnak. Azt, hogy a holttest a hetek óta eltűnt korcsolyázóé-e, még vizsgálják – írta a Volksgruppen.orf.at.

Hetek óta folyik a Fertő tóban eltűnt korcsolyázó keresése.

A most megtalált holttestet a Kisalföld szerint szerda reggel fedezte fel egy horgász Podersdorf és Illmitz (Neusiedl am See járás) között egy nádas szélén.