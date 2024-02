A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések – fűzte hozzá a rendőrségi portál.