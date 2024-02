Hozzáfűzte, bár most most még nem jelentenek nagy veszélyt ránk és az élővilágra, nagyobb invázióra számíthatunk, ha a klasszikus lárvatenyésző helyeken is megindul a felmelegedés, a lárvák pedig kifejlődnek és kirajzanak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Zala és Vas vármegyékben, illetve az Alföldön is hatalmas területek vannak még belvíz alatt, amely szintén kedvez a szúnyogok szaporodásának.

A jelenlegi csapadékviszonyok azt vetítik előre, hogy lesz gondunk a következő időszakban

– fogalmazott a szakértő, aki úgy vélte, márciusban már fel kell készülni a szúnyoggyérítésre.