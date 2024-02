Korányi Dávid a külföldön élő magyarok választási aktivitását is vizsgálgatta

A baloldali szervezet támogatói között pedig megtalálhatjuk a Nyílt Társadalom Alapítványt, a Civil Kollégium Alapítványt és az Ökotárs Alapítványt is. Újabban pedig felbukkant még egy támogató szervezet, amelyet manapság sokat emleget a magyar sajtó: az Action for Democracy. Az A4D adatbázisából kiderül az is, hogy a Közélet Iskolája – a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Nyomtass Te is! mellett – a három legfontosabb helyi támogatottak egyike – írja cikkében a Tűzfalcsoport.