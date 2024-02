Az Action for Democracy bevallotta: Soros György a legfőbb támogatójuk

Az Action for Democracy (A4D) kuratóriumi elnöke, Kati Marton nyíltan kijelentette, hogy az NGO fő támogatója Soros György, majd hozzátette: e tény nem minősül nyilvános információnak – hívta fel a figyelmet egy, az X-re felöltött videóra a Tűzfalcsoport.

A videó újabb bizonyítékokkal és információkkal szolgált a példátlan külföldi befolyásolási kísérlettel összefüggésben. Ennek kapcsán Korányi Dávid, a szervezet igazgatója, Bajnai Gordon miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója is megszólal, aki kifejti, hogy az 501(c)(4) besorolás lehetővé teszi számukra, hogy titokban tartsák szervezetük támogatóinak körét.

Az NGO-k e kategóriájába a törvény értelmében – a munkavállalók helyi egyesületei mellett – azon, nem haszonszerzési céllal szerveződő, kizárólag a szociális jólét elősegítése érdekében működő polgári szövetségek vagy szervezetek (például helyi önkéntes tűzoltóság) tartoznak, amelyek nettó bevétele kizárólag jótékonysági, oktatási vagy rekreációs célokra szolgál.

A politikai kampány nem a jólétet szolgálja

A társadalmi jólét előmozdítása azonban nem foglalja magában a politikai kampányokban való közvetlen vagy közvetett részvételt, továbbá a beavatkozást bármely közhivatalra pályázó jelölt nevében vagy ellenében.

Kérdés azonban, hogy az A4D kapcsolódó tevékenysége megfelel-e az ezen besorolásra vonatkozó jogi korlátoknak, és az ezzel kapcsolatos aggályokat maga az A4D által közzétett 2022-es jelentés is egyértelműen erősíti. A dokumentumból kiderül, a szervezet a 2022. évi 11,2 millió dolláros büdzséjéből

több mint tízmillió dollárt osztott szét egyéni adományok formájában 12 civil szervezetnek, így összességében költségvetésének több mint 91 százalékát fordította támogatásokra és programtevékenységekre.

A korlátok már önmagában a Magyarországot érintő tevékenységben is sérülnek, mind a folytatható elsődleges tevékenység, mind a politikára fordítható anyagi erőforrások tekintetében. Hiszen több mint ötmillió dollárt kapott az A4D-tól

Orbán Viktor miniszterelnök rezsimjének antidemokratikus, Putyin-párti és homofób narratívája elleni munkára.

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt Mindenki Magyarországa Mozgalma több mint hárommilliárd dollárt fordított – többek között – a gyermekvédelmi népszavazással összefüggő negatív kampányokra, valamint további 55 ezer dollárt folyósított például a Print It Yourself! (Nyomtass Te is!) propagandájára.

A legkritikusabb választás előttünk áll, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy. Adakozol erre a célra?

– e felhívással gyűjtötte a felületén az A4D az adományokat a 2022-es országgyűlési választások előtt. Érdekes adalék, hogy

Márki-Zay Péter visszatérően arra hivatkozik, hogy az A4D-től származó pénzek nem kormányváltásra, hanem „kultúraváltásra” érkeztek.

A blog szerint alappal feltételezhető, hogy az Action for Democracy az 501(c)(4) besorolású szervezetekre vonatkozó cél szerinti, továbbá az anyagi erőforrások felhasználására vonatkozó korlátokat is figyelmen kívül hagyhatta, így pedig

a szervezet nem csupán a magyar, hanem az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályait is megsértette,

amennyiben erre az illetékes hatóságok megfelelő bizonyítékot szolgáltatnak.