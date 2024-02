Orbán Viktor a vidéki kormányülésről: Meló van

„Meló van. Háromnapos kihelyezett kormányülés Sopronbánfalván” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Korábban mi is írtunk a kihelyezett kormányülésről, amelynek helyszíne azért sem meglepő, mert a kormány rendszeresen ülésezik Sopronbánfalván, a helyi karmelita kolostorban. Tavaly februárban és júliusban is ezt a helyszínt választották az aktuális témák megvitatására. A középkori épületegyüttes Sopron délnyugati részén, a kertvárosi övezetben található. Az ülésen kiemelten fontos téma az önkormányzati és az uniós választás közeledte, ahogy a jegybank 75 bázispontos kamatcsökkentése is. Ugyanakkor téma lehet a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs is, amelynek során az EU-tagállamok vezetői között végül tárgyalásos megállapodás született az Ukrajnának szánt pénzek ügyében.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)