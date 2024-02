Szerelmet ígért, majd pénzt követelt a csaló

Romantikus csalás áldozata lett egy Békés vármegyei nő, hat részletben majdnem hárommillió forintot utalt el idegeneknek – írta meg a Beol. A portál jelezte, hogy az ügyében az Orosházi Rendőrkapitányság nyomoz.

Annak ellenére, hogy a rendőrség rendszeresen tesz közzé felhívásokat, rendre előfordulnak hasonló esetek. A tótkomlósi rendőröket hétfőn hívta fel egy nő azzal, hogy csalás áldozata lett. A rendőrök azonnal elindultak hozzá az egyik közeli településre, hogy elmondhassa, mi történt vele.

Kiderült, hogy idén januárban az interneten ismerkedett meg valakivel, aki a Magyar Honvédség éppen Szíriában szolgáló katonaorvosának adta ki magát. Azt írta, hogy az 1,3 millió dollárnyi zsoldját haza akarja küldeni a nő címére, de vámot kell fizetni érte. Egy utalás nem volt elég, a vám emelkedésére hivatkozva a csaló újabb és újabb összegeket kért.

A csomagküldő díjára is pénzt kért, és azzal hitegette a nőt, hogy már bedobozolta a sok dollárt, már ő maga is elindult, de csak Szlovéniáig jutott. Ha még küld neki pénzt, akkor tovább tud utazni Magyarországra, és megkezdhetik a közös életüket. Többször is biztosította a nőt arról, hogy visszakapja, amit elutal neki, és a zsoldot együtt költik majd el. Bár a nő elvileg egy férfival tartotta a kapcsolatot, árulkodó jel volt, hogy az összeg nagy részét magyar női néven lévő számlákra kellett utalni.

