Mozgalmas ünnepnapra készülhetünk március 15-én + térkép

A hagyományokhoz híven idén is már március 14-én elkezdődnek a nemzeti ünnep központi programjai, ekkor adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országházban. A 76 éve alapított Kossuth-díjat, a legelismertebb állami kitüntetések egyikét a kulturális élet kiemelkedő szereplői vehetik át egy időben a Széchenyi-díjjal, amely a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére szolgál. Emellett kiosztják a Táncsics Mihály-díjat, amellyel évről évre a kiemelkedő teljesítményű újságírókat díjazzák.

Az 1848-as forradalom napján, március 15-én reggel 9-kor a szokásoknak megfelelően felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren, amit egy ünnepélyes huszármenet követ a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, ahol

fél 11-kor díszünnepség kezdődik, amelynek részeként beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Március 15-i programok Budapesten

Az ellenzék Budapest különböző helyszínein ünnepel március 15-én. Idén a baloldali pártok nem tartanak közös demonstrációt, bár Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Szabad sajtó útján mond beszédet, és várhatóan a polgármesterjelölteket is bemutatja. A balliberális erők fő rendezvénye is itt várható 17 órakor. Az ünneplők előtt beszédet mond Karácsony Gergely főpolgármester. A rendezvényről részleteket nem árultak el a szervezők, azonban azt állították, hogy számos civil szervezet is a szervezők között van. A DK már jelezte, hogy csatlakozik az eseményhez, a Momentum viszont eddig csupán egy úgynevezett forradalmi pikniket hirdetett meg, amelynek helyszínét Nagytétényben jelölték meg. A párt II. Nagytétényi forradalmi piknikjére ünnepi beszédeket terveznek a családi programok és koncertek mellett. Azt azonban egyenlőre nem tudni, ezen a helyszínen kik mondanak beszédet.

Szintén a délutáni órákra szervez ünnepi rendezvényt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely eddig soha nem látott vezetői válsággal küzd. Most viszont bejelentették, hogy „hídfoglalással” egybekötött megmozdulást fognak szervezni. A rendezvényen a tervek szerint az EP-listavezetőjük, regnáló és támogatott polgármestereik és a két társelnökük is beszédet fog mondani.

Magyar Péter 15 órakor az Andrássy úton fog megemlékezést tartani. Varga Judit egykori igazságügyi miniszter volt férje pontos programmal egyelőre még nem jelentkezett, arra azonban tett utalást, hogy valamilyen bejelentésre készül, és az elmúlt hetek információi szerint pártalapításban is gondolkodhat.

Szintén 15 órára a Mi Hazánk mozgalom a Pilvax közben szervez rendezvényt, ahol a pártelnök mellett felszólal az EP-listavezető, a főpolgármester-jelölt és Dúró Dóra is. A párt ünnepsége nemzetközinek is mondható, ugyanis részt vesz rajta Roman Fritz lengyel parlamenti képviselő is.