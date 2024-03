Kezdődnek a lezárások, így változik a közlekedés március 15-én + térkép

A március 15-i rendezvények miatt több budapesti villamos-, busz- és trolijárat is módosított útvonalon közlekedik pénteken – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A tájékoztatás szerint pénteken

– a 47-es és 49-es villamosok a pesti szakaszukon nem közlekednek, a járatokkal a dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között lehet utazni.

– Rövidített útvonalon közlekednek majd a 2B, 2-es és 23-as villamosok is, a járatokkal a külső végállomásuktól a Kossuth Lajos tér (Széchenyi tér) megállóig lehet utazni.

– A 15-ös autóbuszok pénteken üzemkezdettől üzemzárásig rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz járatai pedig terelve, a Bajcsy-Zsilinszky út helyett az Andrássy úton és a Nagykörúton közlekednek.

– Az 5-ös, a 7E, a 8E, a 110, a 112-es és a 133E jelzésű autóbuszok reggel fél nyolc és este fél tizenkettő között pesti végállomásuk felől csak a Blaha Lujza térig, a budai végállomásuk felől pedig csak a Szent Gellért tér–Műegyetem megállóig (5-ös, 8E busz), a Móricz Zsigmond körtérig (110-es, 112-es busz), illetve a Döbrentei térig (7-es, 133E busz) közlekednek. Ebben az időszakban az M4-es metró a szokásosnál sűrűbben közlekedik.

– A 107-es autóbuszok reggeltől üzemzárásig csak Budán, a Szent Gellért tér és az Infopark–Budapart között közlekednek.

– A 83-as trolibuszok 10 és 13 óra között rövidített útvonalon, a Népliget és a Szabó Ervin tér között közlekednek.

– A 105 és 210B jelzésű autóbuszok reggel 8 és este 21 óra között az Andrássy út helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton át közlekednek, nem érintik a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon közötti megállókat.

– A 100E járatok, azaz a repülőtéri expressz autóbuszok rövidített útvonalon, a Kálvin tér és a Liszt Ferenc Airport 2. között közlekednek, 10 és 13 óra között a Kálvin teret sem érintik, ebben az időszakban a Szabó Ervin térnél lehet felszállni rájuk.

Lezárások és parkolási korlátozások

Nem csupán a BKK járatai módosulnak, de Budapest belvárosának több pontján is lezárásokra és parkolási korlátozásokra kell számítani a következő napokban a március 15-i nemzeti ünnep miatt. A korlátozások főleg a pesti oldalt fogják érinteni, de két hídon és Budán több utcában is változásokra lehet számítani:

– A Múzeum körút mindkét oldalán az Astoria és a Kálvin tér között szombat éjfélig tilos megállni.

– Szerdán este 8-tól péntek este 8 óráig tiltják a parkolást a Balassi Bálint utca mindkét oldalán.

– Csütörtök éjféltől péntek éjfélig a Múzeum utca mindkét oldalán a Múzeum körút és a Szentkirályi utca között, valamint a Pollack Mihály tér teljes területén függesztik fel a parkolást.

– Csütörtökön este 8-tól nem lehet majd megállni a Pilvax közben, egészen pénteken este 7-ig.

– Az Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hajós utca között is a parkolás tiltására kell számítani csütörtök 20 órától egészen péntek 21 óráig.

Csütörtök este 8 órától szombat éjfélig nem lehet majd megállni

– a Széchenyi felső rakparton a Garibaldi utca és a Széchenyi tér között,

– a Magyar utca mindkét oldalán a Henszlmann Imre utca és a Kecskeméti utca között,

– a Wesselényi utca páros oldalán a Rumbach Sebestyén utca és a Dohány utca között,

– a Hunyadi János út mindkét oldalán a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér között és

– a Palota út mindkét oldalán a Várpalota-lift és a Tábor utca között.

Pénteken egész nap nem lehet majd megállni

– a Bródy Sándor utca mindkét oldalán a Múzeum körút és a Szentkirályi utca között,

– a Puskin utca minkét oldalán a Bródy Sándor utca és a Rákóczi út között,

– a Trefort utca mindkét oldalán,

– a Baross utca mindkét oldalán a Szabó Ervin tér és a Szentkirályi utca között és

– az Üllői út mindkét oldalán a Kálvin tér és a Szentkirályi utca között.

Pénteken déltől tiltják a megállást az Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Vigadó előtt és a Deák Ferenc utca mindkét oldalán, egészen aznap este 9 óráig.

A Balassi Bálint utca páros oldalán a Kossuth tér és a Stollár Béla utca között pénteken este 8 órától szombat délelőtt 11 óráig korlátozzák a parkolást.

Csütörtök este 8 órától péntek este 8 óráig a Falk Miksa utca páros oldalán a Szalay utca és a Markó utca között tilos lesz a megállás.

Lezárások már szerdától

Szerda hajnali 3 órától péntek este 10-ig lezárják

– a Múzeum körút Kálvin tér irányú külső forgalmi sávját a Bródy Sándor utca és a Kálvin tér között, valamint

– a Múzeum körút Astoria irányú külső forgalmi sávját a Bródy Sándor utca és a Múzeum körút 2. között,

– de lezárják az egész Pollack Mihály teret csütörtök éjféltől szombat éjfélig.

Péntek hajnali 3 órától délután 4-ig szintén lezárják

– a Bródy Sándor utcát a Pollack Mihály tér és a Múzeum körút között,

– a Múzeum utcát a Szentkirályi utca és a Múzeum körút között,

– az Üllői utat a Szabó Ervin tér és a Kálvin tér között,

– a Múzeum körutat a Lónyay utca és az Astoria között és

– a Kecskeméti utcát a Magyar utca és a Kálvin tér között.

A nemzeti ünnepen a főváros több hídjára sem lehet majd felhajtani:

a Szabadság híd péntek déltől este 8-ig lesz lezárva, míg az Erzsébet híd péntek reggel 6 órától egészen szombat hajnali 3 óráig.

– A Szabadság híddal egy időben lesz lezárva a Szabad sajtó út és a Kossuth Lajos utca is.

– Péntek reggel 7-től délután kettőig a Rákóczi út az Astoria és a Blaha Lujza tér között lesz lezárva, míg az Andrássy út a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között péntek reggel 8-tól este 9 óráig.

– Szakaszos lezárásra kell számítani a Kossuth Lajos tér–Akadémia utca–József Attila utca–Bajcsy-Zsilinszky út–Deák Ferenc tér–Károly körút–Astoria útvonalon pénteken 9 óra 20 perctől 10 óra 30 percig.

A vonatok menetrendje is változik

Változásokra érdemes készülni a hosszú hétvégén a távolsági közlekedésben is. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről érdemes már most tájékozódni és minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is, mert a március 15-i nemzeti ünnep napján és a hosszú hétvégén jóval nagyobb utasforgalom várható. Kiemelték:

március 14-én a pénteki napra, március 15-én a szombati napra, március 16-án az ünnepnapi, március 17-én a vasárnapi, március 18-tól a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

Változik a hosszú hétvégén a Volánbusz-járatok és a HÉV-ek közlekedése is.