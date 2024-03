Változásokra érdemes készülni a hosszú hétvégén

Az áruházak és bevásárlóközpontok március 15-én zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek. A Volánbusz kéri utasait, hogy minden esetben előre tervezzék meg utazásukat. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva ezzel a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható.

Március 15-én a HÉV-járatok a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek.

A részletes menetrendek elérhetők a HÉV honlapján.