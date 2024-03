Ezer szállal demokrata párti kommunikátor az Action for Democracy médiaösszekötője

Koch olyasmit mesélt el, amit megbízója egyáltalán nem akart elmondani

„A Downfield segít önnek áttörni a zajt, és elmondani azt a történetet, amit ön akar elmondani” — hirdeti saját alapítású kommunikációs stratégiai cégének honlapján Eric Koch. Koch azonban nemrég méretes kommunikációs gikszerbe szaladt azzal, hogy többet elárult a magát demokráciapárti „civil szervezeteket” „mikroadományokból” finanszírozónak mondó Action for Democracy valódi hátteréről, mint amit ő maga vagy az A4D — amelynek 2022-ben dolgozott — valaha szeretett volna – szúrta ki a Mandiner.

Koch valójában azt a történetet mondta el, amelyet megbízója egyáltalán nem akart elmondani. Eredetileg a MagaBabe nevű felhasználó az X mikroblogon működtetett profilján megjelentetett videókon arról is beszél:

az adománygyűjtésből jövő pénz valószínűleg csak a hidegvízre volt elég. Erősen gyanítom, hogy volt egy-két nagyon jelentős egyéni támogatójuk.

Koch kérdezője a felvételen utal arra, hogy „a híres” támogatóról lehet szó, mire az A4D volt tanácsadója előbb azt mondja: „Igen, szeretek diszkrét lenni. Azt hiszem, mindketten tudjuk, kiről beszélek, egy nagyon híres emberről.”

Amikor pedig megkapja a kérdést, hogy Soros György amerikai milliárdosról van-e szó, Koch egyértelműen igen választ ad. Ezt követően megerősíti, hogy szerinte ő volt a legnagyobb adományozó.

Demokrata párti ügyek szolgálatában

Koch cégét, a Downfieldet egy szakmai felsorolás New York ötven vezető kommunikációs vállalata közé sorolja. Az ebben a körben nem szokatlan magas megbízási díjak tovább gyengíthetik a 2022-es országgyűlési választásokba is beavatkozó — és ott a saját állításával ellentétben politikai pártot is segítő — A4D magyarázatát a „mikroadományokról”.

Árulkodó az is, hogy arról írnak ugyanott: a Downfield húsz 2022-es ügyfelének egyike, az Action for Democracy választási törekvés (!) Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenében – mutat rá a Mandiner cikke.

Alighanem ez sem az a történet, amelyet maga Koch el akart volna mondani. Az A4D egyre kínosabb védekezéssel próbál távolságot tartani attól, hogy választási szereplőkhöz legyen köthető. Ennek a demokrácia védelmére hivatkozó saját narratíváján túlmenően komoly jogi — adózási és pártfinanszírozási — oka is lehet.

Nemcsak a Downfield, hanem Eric Koch közösségi oldalairól is nyilvánvaló: az A4D a személyében az amerikai liberális elithez — közte a demokrata párti politikához — ezer szálon kapcsolódó kommunikációs szakembert igazolt le, hogy elkendőzze saját, a „civil társadalmat” és a „független médiát” támogató, demokráciaféltő narratívája mögötti pőre politikai szándékot.

Koch közösségi oldalairól (X, LinkedIn) kiderül: Donald Trumppal szemben ellenséges tartalmakat oszt meg, korábban többek között a — demokrata párti ellenőrzés alatti — New York-i városi tanács kommunikációs igazgatója is volt.

Ügynöksége, a Downfield több demokrata párti politikus választási kampányának kommunikációs feladatait vitte — ügyfelei között Jake Auchincloss, Max Rose és Suraj Patel is szerepelt. Koch segítette a demokrata Shelley Berkley (sikertelen) szenátusi kampányát, továbbá dolgozott a New York állami törvényhozás és az amerikai kongresszus sajtóosztályán is. Az ezekben a feladatokban kialakított kapcsolatrendszerére lehetett szüksége az Action for Democracynek, amikor felbérelte.