Az AP újságírója elismerte, hogy Korányiék őt is megkörnyékezték

Justin Spike, az AP hírügynökség újságírója lapunk kérdésére elismerte, hogy Eric Koch, a Soros-pénzekkel kistafírozott Action for Democracy (A4D) aktivistája olyan e-mailekkel bombázta, amelyekben arról győzködte, hogy kormánykritikus éllel tudósítson Magyarországról, számolt be róla a Mandiner.

Miután Eric Koch, az A4D egyik együttműködő partnere a fősodratú, liberális szemléletű médiumok elfogultságát leleplező, súlyos kijelentéseket tett az X-en egy minap megosztott videóban, több televíziót, lapot és hírügynökséget is megkeresett a Mandiner, ám válasz csak egyetlen helyről érkezett.

Justin Spike szerint az aktivista azt igyekezett elérni, hogy az A4D narratívája szerint – vagyis erősen kormánykritikus éllel – tudósítsanak a 2022-es magyarországi választásokról.

„Bár jónéhány levelezőlista jellegű e-mailt kaptam a nevezett személytől, nem válaszoltam ezekre, és nem is léptem kapcsolatba vele vagy a szervezetével”

– fogalmazott Spike. Noha tagadta, hogy engedett volna a nyomásgyakorlásnak, figyelemreméltó, hogy mégis számos olyan cikket jegyez szerzőként, amelyekben Orbán Viktort és kabinetjét antidemokratikusnak, gyengének, elszigeteltnek, valamint Putyin-barátnak állítja be.

Eric Koch a CNN politikai igazgatójának, David Chaliannak folyamatosan „duruzsolt a fülébe”, hogy az A4D-nek tetsző módon tematizálják a magyar közéletet, s az NBC News elnökét is ugyanezért nyaggatta rendszeresen.

A lobbizás meg is hozta a várt hatást, mert a 2022-es választások idején mindkét televízióban jónéhány olyan anyag jelent meg, amelyek kedvezőtlen színben mutatták be Magyarországot.

A legnagyobb érintett médiumok hallgatnak

Sokatmondó az is, hogy sem Chalian, sem pedig Noah Oppenheim – aki 2017 és 2023 között volt az NBC News elnöke – nem válaszolt a Mandiner megkeresésére, a televíziók más módon – például nyilvános közleményben – sem próbálták cáfolni Koch szavait és megnyugtatni a közvéleményt. Hasonló kérdésekkel keresték Benjamin Novakot, a The New York Times újságíróját is, ám onnan sem érkezett reakció, írja a Mandiner.

Az X-re feltöltött videóban Eric Koch számos további olyan médiumot említett, amelyet igyekeztek befolyásolni. A felsoroltakon kívül az AFP hírügynökségnél, a The Washington Postnál, valamint a Bloombergnél is azt kívánták elérni, hogy negatív tónusban tudósítsanak hazánkról.

De az A4D megpróbálta alakítani más szuverén országok belpolitikai folyamatait is. Lengyelországban például a demokrata párti amerikai adminisztrációig érő kapcsolatrendszerüket felhasználva dolgoztak a PiS-kormányzat megbuktatásán, hazánk esetében pedig a brüsszeli összeköttetéseiken keresztül lobbiztak azért, hogy az ország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője – aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt – a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzattal közösen előszobázott azért, hogy az Európai Bizottság a támogatások visszatartásával gyakoroljon nyomást a kabinetre.

Az Action for Democracy-féle aknamunkának legdurvább beavatkozása az volt, hogy közvetlenül finanszírozták az ellenzék 2022-es választási kampányát mintegy hárommilliárd forinttal. Az A4D több prominense is elismerte, hogy guruló dollárok elsősorban Soros Györgytől származtak.

A 2022-es országgyűlési képviselőválasztás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította, hogy az Action for Democracyn, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint négymilliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálódik

Tekintettel arra, hogy a beavatkozási kísérlet komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordozott az ország szuverenitására nézve, az Országgyűlés fideszes többsége múlt év végén megszavazta a szuverenitásvédelmi törvényt, s ehhez kapcsolódóan módosították az alaptörvényt is. Február 1-jétől pedig működésbe lépett az újonnan létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal is, ami arra készül, hogy alaposan átvizsgálja az Action for Democracyról a MagaBabe-en megjelent teljes videóanyagot.