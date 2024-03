Óriásmédiumok vezetőit is irányíthatták Korányi Dávidék – így avatkoztak be a magyar belügyekbe

Záporoztak a propagandaanyagok

A médiumok csúcsvezetőinél folytatott lobbi mellett Eric Koch a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is célba vette az A4D-féle propagandaanyagokkal. A videó egy másik részén az aktivista arról számolt be, hogy a többi között az Associated Press, a Bloomberg, az AFP, a New York Times, valamint a Washington Post mintegy 1500 (!) különböző újságíróját bombázta folyamatosan a terjeszteni kívánt cikkekkel.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, egy korábban közölt felvételen az A4D partnere azt is kifejtette, azért kívánták az amerikai közvéleményt Orbán Viktor ellen fordítani, mert a magyar kormányfő népszerűsége ugrásszerűen nő az USA-ban, s már a Republikánus Párt is a magyar vezetőhöz igazítva alakítja ki a programját. A miniszterelnök lejáratását elérni kívánó Koch például az Egyesült Államok legfrekventáltabb híroldalára, a Yahoo Newsra is íratott egy cikket egy fehér házi tudósítóval.

Lobbizás a magyar érdekek ellen Brüsszelben

A Korányi Dávid vezette Action for Democracy az amerikai és a brüsszeli nagypolitikában is agresszívan lobbizott a magyar érdekek ellen. Az ügyvezető – aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt – azt is elárulta egy néhány hete nyilvánosságra hozott videón, hogy a baloldali vezetésű fővárossal karöltve kardoskodtak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó uniós forrásokat. Szavai szerint a velük együttműködő uniós biztosokon keresztül igyekeztek nyomást gyakorolni olyan uniós csúcsszervekre, mint az Európai Bizottság.

Azonban az A4D a legsúlyosabban azzal avatkozott be a magyar belügyekbe, hogy az ellenzék választási kampányát külföldi pénzekből finanszírozták. A nemzeti szuverenitásunkat durván sértő manővereit egyébként a szervezet is beismerte egy minapi belső levelezésben.

A 2022-es választás külföldi befolyásolásának körülményeit feltáró titkosszolgálati jelentés megállapította, hogy az Action for Democracyn, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint négymilliárd forint érkezett Magyarországra, a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették. A MagaBabe-féle videókon egyébként az A4D több vezetője is elismerte, hogy Soros Györgytől érkezett a milliárdok zöme.