Tömegével mozgósítottak újságírókat Korányiék hazánk lejáratására

A nemzetközi fősodratú média működésének a manipulálása is része volt az Action for Democracy (A4D) aknamunkájának, amelyet különböző országok belpolitikai folyamatainak befolyásolására szerveztek, döntően Soros-pénzekből. Ez derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen a szervezet egyik együttműködő partnere számolt be az elképesztően szerteágazó és agresszív lobbitevékenységükről – számol be róla a Mandiner.

Bombáztam az amerikai médiát minden nap, közleményekkel, memókkal és feljegyzésekkel. Tudja, volt egy tanácsadó testületünk olyan emberekkel, mint Anne Applebaum és más prominens írók, akik írtak az ügyről

– fogalmazott Eric Koch, aki azt is elárulta, milyen módszerrel terjesztették a The Washington Post említett publicistája és egyéb szerzők propagandaanyagait.

Kipécézett államok

– Ahelyett, hogy írtak volna valamit, ami aztán elkallódik, szétküldtem mindezt mintegy 1500 különböző újságírónak. Ezek a tudósítók Kelet-Európában voltak, például az Associated Pressnél, a Bloombergnél, az AFP-nél, a The New York Timesnál, a The Washington Postnál. Mert ezeknek mind van tudósítójuk ott. Biztosra mentem, hogy elérjem őket, hogy lássák az összes anyagot – vázolta Koch, hogy miként igyekeztek elérni, hogy a kipécézett államokról az A4D-nek tetsző kép alakuljon ki a nemzetközi sajtóban.

Nem véletlen, hogy a felsorolt orgánumok között a legnagyobb példányszámú amerikai napilapok közé tartozó The New York Times és a The Washington Post is megtalálható, hiszen az Action for Democracynak kiemelten fontos volt az USA közvéleményének alakítása.

A MagaBabe-en korábban megosztott felvételek egyikén Eric Koch elmondta, hogy a tengerentúlon a legnépszerűbb híroldalnak számító Yahoo Newson Orbán Viktorról is íratott egy lejárató cikket, amellyel kifejezetten az amerikai olvasóközönség előtt akarta csorbítani a magyar miniszterelnök hírnevét. A cikket egyébként a fehér házi tudósítóként is tevékenykedő Alexander Nazaryan jegyezte.

Brüsszeli lobbi

Egy másik videóból az is kiderül, hogy miért lett volna fontos Korányiéknak a magyar kormányfő ellen fordítani az amerikai közvéleményt. E felvételen az A4D egyik kuratóriumi tagja, Wesley Clark tábornok arról beszélt: komoly fejtörést okoz neki és balliberális szövetségeseiknek, hogy Orbán Viktor olyannyira népszerűvé vált az amerikai konzervatív körökben, hogy a Republikánus Párt még a programját is a magyar vezetőhöz igazítja.

A nemzetközi média mellett az amerikai és a brüsszeli nagypolitika világába is elértek az A4D-lobbi csápjai.

Ennek körülményeiről Korányi Dávid értekezett részletekbe menően. Az ügyvezető – aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt – egyebek mellett azt is elárulta, hogy a baloldali vezetésű fővárossal karöltve előszobáztak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy megkaphassuk a hazánknak járó uniós forrásokat. Szavai szerint például a velük együttműködő uniós biztosokon keresztül igyekeztek nyomást gyakorolni olyan uniós csúcsszervekre, mint az Európai Bizottság. Az A4D-nek a magyar nemzeti szuverenitást a legdurvábban sértő akciója az ellenzék választási kampányának külföldi pénzekkel történő finanszírozása volt. Utóbbi tényét egyébként egy minapi belső levelezésben beismerte a szervezet. Bár a pénzek forrását már az ügy kipattanásakor sejteni lehetett, a MagaBabe-féle videókon az A4D több vezetője is elismerte, hogy Soros Györgytől érkezett a milliárdok oroszlánrésze.