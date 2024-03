Beismerés: Karácsony és Korányi együtt lobbizott Brüsszelben hazánk ellen

Az Action for Democracy (A4D) Karácsony Gergelyékkel közösen lobbizott Brüsszelben azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat – derül ki Korányi Dávid legújabb „vallomásából”. A Mandiner hívta fel a figyelmet arra, hogy

a szervezet vezetője és Karácsony egykori városdiplomáciai főtanácsadója az X-en található, MagaBabe nevű profilon legutóbb közzétett videón ismerte be, hogy „Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak”.

Korányi úgy fogalmazott, „vannak kapcsolataink az amerikai kormányemberekkel, Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra”.

Vagyis Korányi és a Karácsony vezette főváros mindent megtettek Brüsszelben annak érdekében, hogy hazánk elessen a Magyarországnak járó uniós forrásoktól. Ráadásul

a videón Korányi azt is elismerte, hogy amerikai kormányzati körökkel is kapcsolatban álltak az akcióik során.

A portál rámutatott, bár az A4D több kuratóriumi tagja és együttműködő partnere is tett erre utaló kijelentéseket a korábban megosztott felvételeken, ám a társainál rendszerint óvatosabban fogalmazó ügyvezető esetében mérföldkőnek számít a beismerés.

Ismert, az Action for Democracy számos szuverén állam, köztük Magyarország belügyeibe is beavatkozott, ez derült ki az ugyancsak a MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője arról számol be, hogy

részletekbe menő alapossággal készítik elő a különböző országokban végrehajtott befolyásgyakorlási akciókat, amelyeknek – kis túlzással – a büdzséit is fillérre pontosan megtervezik.

Felidézték, hogy az előző hetekben nyilvánosságra hozott videókon Kati Marton, az A4D második számú vezetője arról beszélt, hogy Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez. Vagyis Marton az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködött az akció során.

Eris Koch, a szervezet egyik partnercégének a vezetője pedig egy fehér házi tudósítóként is tevékenykedő szerzővel íratott a Yahoo Newsra egy lejárató cikket Orbán Viktorról, amellyel a tengerentúlon akarták kedvezőtlen színben feltüntetni a magyar kormányfőt. A szervezet vezetői már azt is elismerték, hogy elsősorban Soros György állt a 2022-es választások eredményének befolyásolására az A4D-n keresztül a hazai ellenzékhez juttatott mintegy hárommilliárd forint mögött.