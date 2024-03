Karácsonyék évi több száz millió forint közpénzt is elkölthetnek a hazánk elleni brüsszeli lobbira

Évek óta hazánk ellen lobbiztak

Az elmúlt években Jávor Benedek egyebek mellett a Magyarország megbüntetését célzó jogállamisági mechanizmus bevezetéséért is aktívan lobbizott. Közben az is kiderült, hogy az Action for Democracyval (A4D) közösen igyekezhettek fokozni a hazánkra irányuló nyomásgyakorlást. Az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videón Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője arról beszélt, hogy a fővárossal karöltve lobbiztak a kormány ellen Brüsszelben.

Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak. Vannak kapcsolataink Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra

– fejtette ki Korányi, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt.