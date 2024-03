Hiába tagadták, végül saját magukat buktatták le Korányi Dávidék

Egymást érték az elmúlt napokban azok videók, amelyekben az Action for Democracy (A4D) nevű amerikai szervezet egyes prominensei leleplezték saját működésüket, többek között azt, hogy számos országban, így hazánkban is beavatkoztak a belpolitikai eseményekbe, befolyásolni akarták a választásokat – írja a Mandiner. A MagaBabe nevű profilon megosztott tartalmakban azt is elárulták, hogy a hazai baloldalnak juttatott több mint hárommilliárd forint jórészt Soros Györgytől származott. Az egyik videóban Korányi Dávid, az A4D ügyvezetője arról számol be, hogy részletekbe menő alapossággal készítik elő a különböző országokban végrehajtott befolyásgyakorlási akciókat, amelyeknek a költségvetését hajszál pontosan megtervezik.

Közben Filep Dávid, „A kopasz oszt” néven elhíresült influenszer arról beszélt közösségi oldalán, hogy az Action for Democracy az adományozóiknak küldött körlevélben azt írta: „Az ellenzékkel együttműködve a legszorosabb választási eredményt értük el azóta, hogy Orbán Viktor kormányra került 2010-ben.”

Ez is csak azt bizonyítja, amit egyébként épp cáfolni próbálnak, vagyis, hogy az amerikai dollármilliókkal valójában a baloldali pártok választási kampányát pénzelték.

De ne feledkezzünk meg Márki-Zay Péter nyilatkozatáról sem, amely szintén leleplezi a baloldali pártok és Korányi hamis narratíváit. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje úgy fogalmazott:

Az Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az összellenzéket támogatták, tehát a Mindenki Magyarországát nem fogják támogatni.

A hódmezővásárhelyi polgármester ezzel lényegében elismerte, hogy a hatpárti baloldali szövetség választási kampányára küldött több milliárd forintnyi támogatást az Action for Democracy. Márki-Zay az A4D vezetőjét is meghazudtolta, Korányi Dávid ugyanis 2022-ben és 2023-ban is többször egyértelműen cáfolta, hogy pártokat támogattak volna.

Korányiék a teljes tagadástól az önleleplező beismerésig mondhatni hosszú utat jártak be, az A4D első alkalommal 2022. március 28. tájékoztatta a Media1 portált a kampánytámogatásokról

Az Action for Democracy azért döntött a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) támogatása mellett, mert úgy látja, ez a civil szervezet hosszú távon is elkötelezett a demokrácia újjáépítése, a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása mellett. Az MMM-nek nyújtott támogatás kizárólag magyar állampolgárok adományaiból áll.

A következő alkalommal 2022 őszén jelentkeztek be Facebookon: „Mi nem tettünk mást, csak a magunk eszközeivel megpróbáltuk megerősíteni a magyar társadalom immunrendszerét, a civileket. Többek között azt a Nyomtass-Te-ist, amely megpróbálja áttörni a propaganda egyre vastagabb és fojtogatóbb falát a magyar vidéken. Valamint igen, azt az MMM-et, amely – emlékeztetőül – alulról építkező civil mozgalomként, a teljes magyar politikai elittel szemben – beleértve a hagyományos ellenzéki pártokat is – definiálva magát megkísérelte elmagyarázni, mit veszthetünk a demokrácia és a jogállam lebontásával, a keletre sodródással, az Ukrajna elleni orosz agresszió mentegetésével és gyáva lapítással (miközben 1956 örököseinek hazudják magukat), a honfitársaink ellen folytatott gyűlöletkampányokkal. Méghozzá választási (és ne feledjük népszavazási) kampány időszakában. Mikor máskor kellene leginkább a demokratikus értékeket védő szervezeteket támogatnunk?”

Szintén 2022-ben nyilatkoztak a Telexnek, melyben arról beszéltek, hogy ez nem pártpolitikai vagy kampánytámogatás: „Az A4D egy olyan információs, edukációs, kultúraváltoztató kampányt támogatott, amely kiáll az euroatlanti értékrend, a jogállamiság és a demokrácia mellett.” Azt Korányi is elismerte, hogy az időzítés nem volt véletlen, de szerinte ezeknek az értékeknek valójában nincs közük a pártpolitikához.

– Mi ezt nagyon egyértelműen kikötöttük a szerződésben. Feketén-fehéren benne van, hogy a kettőt el kell választani – válaszolta a portál kérdésére, hogy egy választási kampányban mégis

hogyan lehet elválasztani a kettőt, ha az általuk támogatott civil mozgalom elnöke, Márki-Zay Péter az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje és listavezetője volt.

Egy 2022 december végi közleményükben pedig azt írták: „soha nem adtunk pénzt politikai pártoknak vagy jelölti kampányoknak, szemben a Fidesszel, amely az adófizetők pénzéből különböző szélsőséges politikai szövetségeseket támogat külföldön.” Tavaly januárban aztán újabb közleményben bizonygatták, hogy „soha nem adtunk támogatást politikai pártoknak vagy jelölti kampányoknak”.