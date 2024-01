Kampányfinanszírozási botrány: Korányi Dávidot és a dollárbaloldal pártjait is meghazudtolta Márki-Zay

A külföldi kampányfinanszírozást az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes is tagadta, amikor kijelentette, hogy „mi nem kaptunk külföldi pénzeket, még egyszer mondom. Csak annyit tudok mondani, hogy ha ennyi pénzt én valaha láttam volna, vagy kapott volna, akkor nem itt tartana a pártunk. Nekünk ehhez semmi közünk” (a videóban 02:25-től). A Momentum úgy fogalmazott, hogy az „említett források nem a Momentumhoz, hanem Márki-Zay Péter mozgalmához érkeztek, nem voltak róla érdemi információink, a létükről mi is ugyanabból a podcastből értesültünk, mint a nyilvánosság”. A Jobbik frakcióvezetője úgy érvelt, hogy „ha ilyenről szó lett volna, hogy külföldi támogatás van, szerintem a pártvezetők egységesen azt mondták volna, hogy a pártok ilyet nem fogadhatnak el. Világos törvényi szabályozás van és nem is fogadtak volna el” (a videóban 19:50-től), az LMP-s Kanász-Nagy Máté pedig azt bizonygatta, hogy „nekünk aztán semmilyen külföldi forrás nem került azokba a költésekbe, amikbe mi benne voltunk és kifizettük őket” (a videóban 01:37-től).