Márki-Zay mozgalma is támogatja az adatgyűjtő Juhászt

Juhász Péter mögé állt be a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM), amely

egy belső levélben azzal fordul szimpatizánsaihoz, hogy aláírásukkal támogassák Bajnai Gordon egykori miniszterelnök bizalmasának számító politikust.

Juhász ugyanis Budapest V. kerületében indul ellenzéki polgármesterjelöltként, és az MMM levele szerint Juhász a bukott miniszterelnök-jelölt mozgalmának segítségét kérte, támogassák őt abban, hogy a Belvárosban is ki tudják harcolni az előválasztást. A szervezet azt írta,

„két vagy több ellenzéki induló garancia arra, hogy egy városnak újra fideszes polgármestere és közgyűlése legyen – ezt pedig egyetlen tisztességes ellenzéki sem szeretné”.

„A most egymásnak feszülő ellenzéki pártok és politikusok csak azzal bizonyíthatják be, hogy nem árulók, ha a helyzet megoldása érdekében készek egy közös megállapodásra, vagy ha erre láthatóan képtelenek, akkor előválasztásra, azaz a Fidesz ellenében esélyesebb ellenzéki csapat kiválasztására" – olvasható a belső levélben, melyben hozzátették, Juhász Péteren kívül már a momentumos és a korábbi szocialista képviselőjelölt is jelezte indulási szándékát a kerület vezetéséért.

Ezzel a Márki-Zay Péter mozgalma nyilván azt is támogatja, hogy a Juhász-féle petíciót aláírók személyes adatai Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök és bizalmasai érdekeltségénél landoljanak. A petíciós kampány aláírásgyűjtő felületen található adatkezelő és feldolgozó cégek között ugyanis feltűnik a DatAdat OÜ, amely a baloldal külföldi finanszírozási botrányából ismert DatAdat-csoport egyik tagja, amely Bajnai Gordon és Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozik.

Ismert, a botrányairól elhíresült baloldali aktivista most épp Belváros-Lipótvárosban készül ringbe szállni júniusban a polgármesteri posztért. Most azzal érvel, hogy az ellenzéki oldalon csupán színjáték zajlik, az előválasztást sem a DK, sem a Momentum jelöltje nem gondolja komolyan. Juhász a közösségi oldalán közzétett posztjában pénteken azt írta: a helyzet erősen emlékeztet a mindenhol jelen lévő DK–Momentum-párharcra, hiszen itt is a DK-s Molnár Gyula kabinetfőnöke, Kovács Alex és a Momentum erős embere, Kerpel-Fronius Gábor a jelöltek, és mindkettő „kő keményen ragaszkodik a pártja feltételeihez”. A vita szerinte az, hogy csak személyesen vagy online is szavazhassanak-e a hívek. Juhásznak azonban, mint írja, nincsenek feltételei, a lényeg, hogy valamilyen módon legyen előválasztás a kerületben.

