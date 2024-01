Korányi Karácsony különmegbízottjaként vállalta a lengyel balliberális kampány finanszírozását + videó

Budapest, Prága, Pozsony és Varsó főpolgármesterei még 2019-ben hozták létre a Szabad Városok Szövetsége nevű globalista, progresszív szerveződést. 2022 decemberében, amikor Karácsony Gergely a kampányfinanszírozási botrányban érintett Korányi Dávidot leváltotta a főtanácsadói posztjáról, arról írt, hogy

Dávid a Szabad Városok Szövetségének különmegbízottjaként, díjazás nélküli pozícióban fogja segíteni Budapest nemzetközi munkáját Európában és világszerte.

A tavalyi évben ennek megfelelően a Soros-egyetem egyik intézete, a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt, korábban a Gyurcsány-kormánynak dolgozó Political Capital és a főváros már együtt szervezte meg a Budapest Forum nevű rendezvényt, amely bevallottan a Szabad Városok Szövetségének ötletéből származó kezdeményezés. Mindemellett azonban utóbbi szervezet is tartott konferenciát, 2023 júniusában Varsóban.

Ezen a rendezvényen szólalt fel moderátorként Korányi Dávid, aki arról beszélt, hogy

A nevem Korányi Dávid, és két szerepkörben vagyok itt, a hatékonyság kedvéért. Egyrészt a Szabad Városok Szövetségének budapesti különmegbízottjaként, és az a megtiszteltetés ért, hogy a Szövetségnek a kezdetek óta része lehetek. Másrészt pedig az általunk Action for Democracy-nak nevezett amerikai alapítvány elnökeként, amely adományozó szervezet aktívan vizsgálja annak lehetőségét, hogy támogassa a demokratikus ökoszisztémát itt, Lengyelországban.

Amint látható tehát, Korányi Budapest nevében is beszélve szólalt fel, amikor megígérte a lengyel balliberális oldal támogatását. A tudatosan hangoztatott kettős szerepvállalás azért is furcsa, mert a magyar fővárosnak papíron semmi köze a lengyel választók döntéséhez, illetve az ottani „demokratikus ökoszisztéma” működéséhez. Amint azt a Magyar Nemzet megírta, Korányiék tavaly ősszel aztán be is avatkoztak a magyar után a lengyel választásokba is, és 15 szervezetet pénzeltek, amelyek a legkülönbözőbb módszerekkel mozgósítottak a nemzeti konzervatív kormány ellen.