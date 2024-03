Szemétben úszik a Palotanegyed, Józsefvárosnak nincs gazdája

– Szemmel látható és sajnos minden érzékszervvel tapasztalható, hogy Pikó András kampányban tett fogadkozásai hangzatos ígéretek voltak csupán. Ennek legérzékletesebb példája a közbiztonság és a köztisztaság alakulása az elmúlt években – mondta el Vitályos Fanny, a józsefvárosi Fidesz alelnöke.

Vitályost lapunk a Palotanegyed állapotáról kérdezte, olvasói észrevételek szerint Józsefváros elitnegyedében egyre nagyobb a kosz, rendezetlen állapotok uralkodnak. Ezt a józsefvárosi Fidesz alelnöke megerősítette.

Vitályos Fanny szerint a város nemhogy tisztább lett a baloldali kerületvezetés alatt, sokkal inkább az ellenkezője, több ponton valódi koszfészkek alakultak ki a takarítás hiánya, a közterületek elhanyagolása és a „mindenkinek mindent szabad” szemlélet miatt.

A Múzeumkert melletti Bródy Sándor utcai életkép Forrás: Facebook

Mindennapos szemetelés az utcán

– A Palotanegyedből is gyakran kapom a panaszokat, amelyek szerint a járdák hetek-hónapok óta nem láttak vizet, takarító vagy takarítógép sehol, és az eldobált vagy illegálisan elhelyezett hulladék eltakarításáról sem gondoskodnak a városüzemeltetők, kivéve akkor, ha már többszöri bejelentés történt az ügyben. A nemzeti ünnep alkalmából sem sikerült takarítani, a Pollack Mihály térre és környékére pedig bőven ráférne az odafigyelés, bár ez megint közbiztonsági probléma is a tisztaság hiánya mellett – sorolta Vitályos Fanny.

Hozzátette:

azt tapasztalják, hogy ahogyan a legutóbbi választási kampány idején, úgy Pikó Andrásék most is látszatpolitizálással és kommunikációs trükkökkel próbálják megúszni a városvezetést.

– Az itt élők problémái egyáltalán nem hatják meg őket, Józsefvárosnak pedig nincs gazdája. Júniusban lesz lehetőségünk változtatni ezen, Józsefváros egészen biztosan jobbat érdemel náluk – fogalmazott Vitályos Fanny.

Elterjedt az illegális szemetelés a Palotanegyedben is

Az emberi ürülék sem ritka a VIII. kerület utcáin, most már nemcsak a körúton túli kerületrészeket szövi át a probléma, hanem a Palotanegyed korábban tisztán tartott utcáit is. Már a Pollack Mihály téren is megjelent az emberi ürülék, a Guttenberg téren pedig az illegális szemét.

A Pikó András vezette kerület a közterületi szemetelésről, a drogról és a hanyatló közbiztonságról lett újra híres.

A VIII. kerületben a baloldali városvetés leépítette a polgárőrséget, a kerületőrséget és meggyengült a helyi közterület-felügyelet.

Hegyekben áll a szemét a közterületen

A Blaha Lujza tér is a Palotanegyed része, az onnan induló köztisztasági és közbiztonsági problémák elterjedtek a teljes kerületrészben. Mint lapunk is beszámolt: a teret újra ellepték a hajléktalanok, a köztéri italozók és a szerhasználók. A térre telepített utcabútorok vonzzák az a kétes alakokat és a Karácsony Gergely főpolgármester mintaprojektjeként elhíresült közvécé csak rontott a tér helyzetén.