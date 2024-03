Hajléktalanok uralják Budapest utcáit

A balliberális VIII. kerületi vezetés alapállása, hogy a hajléktalanoknak is joguk van a közterületen életvitelszerűen élni, az ellátásukat pedig minél szélesebb körben kell megoldani az utcákon, illetve a kerületben. Szilágyi Demeter, a józsefvárosi önkormányzat kormánypárti képviselője lapunknak elmondta, a kerület így is Budapest legnagyobb hajléktalanellátója.

A józsefvárosiak nem kérnek több ellátót, sőt ezeknek a számát csökkenteni kell a jövőben, és át kell alakítani, mert amik vannak, azok sem működnek. Az Iványi-féle hajléktalanellátó az elmúlt harminc évben semmilyen eredményt nem tud felmutatni, csak konzerválják a problémát és még több embert vonzanak a kerületbe

– emelte ki a politikus, majd hozzátette, a fővárosi önkormányzat programja is csak bajt hozott a kerületiek fejére, ugyanis a balliberális városvezetés egy bérház üres lakásaiba hajléktalanokat telepített be, aminek eredményeként káosz alakult ki az épületben, és a rablásoktól kezdve egészen a gyilkosságokig számtalan bűncselekmény történt.

Magukra hagyott hontalanok

Karácsony Gergelynek és a balliberális városvezetésnek köszönhetően egy rendkívül egatív folyamat indult el fővárosszerte Gyurákovics Andrea, Ferencváros önkormányzati képviselője szerint.

A Tarlós István idején a hajléktalanság visszaszorítására hozott intézkedések eltörlésének a kárát mi is látjuk a kerületben. A közterület-felügyeletnél volt egy külön csoport, amely a hajléktalanok megsegítésével foglalkozott, folyamatosan járta a közterületeket és segítette a nehéz helyzetbe került embereket

– mondta Gyurákovics Andrea, majd kifejtette, a következő ciklus során vissza kell térni a helyes útra és fel kell hagyni a balliberális városvezetés politikájával, amely magára hagyta és sok esetben rossz helyzetbe hozta a hajléktalanokat.

Tétlen a balliberális városvezetés

Egyre rosszabb a hajléktalanhelyzet Újbudán is a helyi politikus, Szabó László szerint.

Folyamatosan érkeznek panaszok arra vonatkozóan, hogy a hajléktalanok ellepték és megszállták azokat a közösségi tereket, amelyek korábban az újbudaiaknak fontos találkozási pontja volt. Az Újbuda-központnál, a Fehérvári úti vásárcsarnok előtt a hajléktalanok életvitelszerűen tartózkodnak a parkban, a baloldali városvezetés pedig semmit sem tesz ennek visszaszorítása érdekében

– emelte ki a politikus, majd hozzátette, a rendeletek módosítása során szintén felhívták a figyelmet a hajléktalanokkal kapcsolatos problémákra, és kérték a polgármesteri hivatalt, hogy próbáljon hatékonyabban fellépni a közterületeken életvitelszerűen tartózkodókkal szemben.

Egyre több a hajléktalan Terézvárosban

Sajnos 2019 óta a mostani fővárosi vezetés nem foglalkozik érdemben a hajléktalankérdéssel Lindmayer Viktor, Terézváros önkormányzati képviselője szerint.

A korábbi városvezetés jól kezelte a hajléktalankérdést, és az volt mindenki tapasztalata, hogy a hajléktalanok száma csökkent. Azonban az elmúlt években sajnálatos módon egyre több probléma van a hajléktalanokkal, akiknek a száma folyamatosan növekszik

– emelte ki a politikus, majd hozzátette, Terézvárosban számos közlekedési csomópont vonzza a hajléktalanokat. A tereken pedig a hontalanok csökkentik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, illetve rendszeresen egészségügyi, illetve köztisztasági problémát is okoznak.

A káosz a baloldallal együtt érkezett Erzsébetvárosba

2019 óta Niedermüller Péter és a baloldal vezeti Erzsébetvárost, azóta a közterületeket a rendetlenség, a kosz, a hajléktalanok és a drogosok uralják. A kormánypárt önkormányzati képviselője, Benedek Zsolt szerint a helyzet nemhogy javulna, inkább romlik.

Ennek oka, hogy a baloldali városvezetés nem tart rendet a közterületeken, és a rendetlenség meg a kosz lényegében vonzza ezeket az elemeket. Fontos kiemelni, hogy Niedermüller politikai felfogásának alapeleme, hogy a Soros-hálózat és a Gyurcsány-párt érdekeit kiszolgálja

– jelentette ki a képviselő, majd hozzátette, Niedermüller az egyik legjobb katonája volt a Soros-hálózatnak, amelynek a veszélyes nézeteit lényegében hazahozta Brüsszelből a VII. kerületbe.

A politikus kiemelte, 2019-hez képest nem lehet előrelépésről beszámolni a hajléktalanellátás területén. A kapacitások bővítésével ugyanis 2019-ben, Karácsony Gergely hatalomra kerülése után felhagytak.

Ez azt eredményezi, hogy az erzsébetvárosi közterületek tele vannak sajnos olyan emberekkel, akik a kapualjakban alszanak és életvitelszerűen a tereken tartózkodnak. Ez pedig nyilvánvalóan jogosan háborítja fel az erzsébetvárosiakat és a budapesti embereket

– emelte ki a politikus, majd hozzátette, így a parkok eredeti funkciója is elvész, ugyanis nem lehet őket a rendeltetésüknek megfelelően használni. Emellett a hajléktalanellátó rendszerrel is problémák vannak, Benedek Zsolt lapunknak arról számolt be, hogy a hajléktalanokkal foglalkozó létesítmények közelében élők rendszeresen panaszkodnak arra, hogy a hontalanok a kapualjakban alszanak és az utcán végzik el a szükségüket.