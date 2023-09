Blaha Lujza téri banda tartja rettegésben a Palotanegyed lakóit

– Eluralkodott a káosz a Palotanegyedben, romokban a közbiztonság – mondta el a Magyar Nemzetnek Vitályos Fanny, a józsefvárosi Fidesz alelnöke. A Palotanegyed Blaha Lujza térhez közeli részét egy banda tartja rettegésben a felújított Somogyi Béla utcától egészen a Gutenberg térig.

– Egyes utcákban sajnos napi szinten fordul elő randalírozás, kapuk berúgása, csoportos betörés a társasházakba, ott prostituáltak végzik a tevékenységüket, drogosok lövik be magukat vagy a lakásokba próbálnak behatolni a lakók szerint – sorolta a józsefvárosi Fidesz alelnöke, aki a közösségi oldalán egy lakóktól kapott képet is kitett egy utcán eldobott használt tűről.

Eldobott tű a Palotanegyedben Fotó: Facebook

– Az utcán heverő használt tűk látványa sem ritka mostanság. A baj nem most kezdődött, sőt maga Pikó András baloldali polgármester is hónapokkal ezelőtt elismerte, hogy rosszak a közbiztonság számai, mégsincs érdemi megoldás a kezelésére, a Palotanegyed lakói magukra vannak hagyva a problémával – emelte ki a helyi Fidesz alelnöke. Mint mondta: ez a helyzet tarthatatlan, sürgős és komplex intézkedési tervre lenne szükség ahelyett, hogy a városvezetés előkelő idegenként viselkedik.

– Helyre kell állítani a közbiztonságot, további térfigyelő kamerák kellenek, mindenekelőtt a Somogyi Béla utcába, növelni kell a rendfenntartók közterületi jelenlétét, és azonnali hatállyal vissza kell állítani a rendpárti szabályokat. Rendet kell tenni Józsefvárosban – jelentette ki lapunknak Vitályos Fanny.

Vitályos Fanny, a józsefvárosi Fidesz alelnöke Fotó: Fischer Zoltán

A lakók rettegnek, többen a helyi lappal, a Hírnyolccal is megosztották tapasztalataikat: a drogosok nappal a téren fetrengenek, estére viszont behúzódnak a környező utcákba, ahol a kapualjakban vagy a lépcsőházakban lövik be magukat, végzik el a dolgukat és élnek nemi életet.

– A Somogyi Béla utca a gócpont, de a problémával erősen fertőzött a Stáhly, a Bródy Sándor és a többi közeli utca is. A rövid időn belül hírhedtté vált Blaha Lujza téri automata közvécé a bázisuk – magyarázta egy Somogyi Béla utcában élő nő, aki fél, ezért neve elhallgatását kérte. Mint mondta: a lányok dolgozni járnak oda, a fiúk meg drogozni. A csapat összetétele időről időre változik, de van egy állandó keménymag.

Lépcsőházakba húzódnak be a szerhasználók a Blaha Lujza tér környékén Fotó: Hírnyolc

A Somogyi Béla utcai házakba naponta berontanak a szerfüggők. A kukákat kiborogatják, és végigszórják a szemetet. A lakók szerint hiába zárják a kaput, addig rúgják, amíg az meg nem adja magát. Mint mondja: olykor ott is aludtak: levágták a pincelejáró lakatját, és oda raktak egy matracot.

– Korábban is előfordult egyszer-egyszer, hogy bejöttek a drogosok, hajléktalanok a házba, de tavasz óta rendszeresen megjelennek – meséli a Hírnyolcnak egy Stáhly utcai lakos, aki szintén a neve elhallgatását kérte, mert tart a drogos banda bosszújától.

– Undorító, amit művelnek: itt lövik be magukat, végzik el a dolgukat, isznak, szexelnek és mindezek nyomait reggelente a lakók – felnőttek, gyerekek – is láthatják, hiszen itt marad minden utánuk: a drogfogyasztás kellékei, fekália, vizelet, szemét, összetört üvegek, használt óvszer – tette hozzá. Mindemellett a Somogyi Béla utcában egy általános iskola is található, közel a Blaha Lujza térhez. Az egyik lakó elmondta, a gyerekek félnek a támolygó, kötekedő idegenektől. Többször is ki kellett hívni a rendőröket.

A Magyar Nemzet is több ízben beszámolt a Blaha Lujza téri állapotokról. Többen is elégedetlenek voltak azzal, ahogyan megvalósult a tér felújítása, sokan panaszkodtak a koszra és a hajléktalanokra, de akadt olyan is, aki saját szemével látta, hogy alkalmi bordélyháznak is használják a térre telepített automata közvécét. Ezt követően a Magyar Nemzet stábja éjszaka rejtett kamerával forgatott a helyszínen, és elképesztő dolgokat tapasztalt.

A felvételek tanúsága szerint valóban van arra példa, hogy egy férfi és egy nő huzamosabb ideig bent tartózkodik a helyiségben, de a legszürreálisabb jelenet az volt, amikor három fiatal egy kerékpárral zárkózott be csaknem hét percre. Mindeközben a tér egyfajta köztéri kocsmaként funkcionál, szól a zene, sokan nyíltan alkoholt fogyasztanak, a verekedések, dulakodások is gyakoriak.

Borítókép: Somogyi Béla utcai kapualj (Fotó: Hírnyolc)