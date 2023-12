Wintermantel Zsolt: A fővárosi közvécék állapota jól szimbolizálja a jelenlegi baloldali városvezetést

A napokban fetrengő hajléktalanok fogadták azt a járókelőt, aki a köztéri vécét szerette volna használni az Infoparkban. Az esetről videó is készült, amit a TikTok nevű közösségi oldalon rohamos terjedésbe kezdett az elmúlt napokban.

Az üggyel kapcsolatban, a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának elnöke elmondta,

A Blaha Lujza téren az eredeti Tarlós István-féle felújítási tervben lett volna egy szolgáltatóház, pavilon, közel a metró- és a villamosmegállóhoz. Ebben az épületben lett volna állandóan, személyzettel üzemeltetett mosdó. Ezt az épületet azonban a baloldali városvezetés a felújítás átalakításakor lehúzta a listáról, majd később rájöttek, hogy így tarthatatlan állapotok fognak kialakulni, ezért a tér egyik végébe, a csomóponthoz és az átszállási lehetőségtől távol leraktak egy automata vécét, amellyel úgy szelfizett a polgármester, hogy utána hónapokig nem is működött

– jelentette ki Wintermantel Zsolt, majd pedig hozzátette, hogy amint a mosdó működni kezdett, azonnal drogtanya lett, illetve a téren szolgáltatásokat kínáló prostituáltak törzshelyévé vált.

Az egész helyzet jól szimbolizálja a főváros jelenlegi baloldali vezetését

– zárta Wintermantel.

Amint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, sokszor kriminális állapotok uralkodnak a köztéri vécékben Budapesten. Az eddig legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri vécé új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak, ráadásul fényes nappal.

A közvécé − amellyel Karácsony Gergely szelfizett −, átadása óta gyakorlatilag naponta elromlik, és jól láthatóan nem nagyon takarítja a főváros. Ennek fényében nem meglepő, hogy a teljes felújításon áteső Blaha Lujza teret is kisajátították a hajléktalanok, így nemcsak a mosdó, de a tér többi része is piszkos. Visszatérő probléma az is, hogy a tér felújításának részeként átadott közvécé folyton elromlik, holott még egy éve sincs, hogy átadták.

Az ügyben megkerestük a fővárosi közvécéket fenntartó vállalatot, azonban a cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Borítókép: A vécét elfoglaló hajléktalanok az Infoparkban (Forrás: TikTok)