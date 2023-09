Az eddig csak vállalhatatlan, mocskos, a legtöbbször működésképtelen Blaha Lujza téri vécé új funkciót tölt be: ide hordják a kuncsaftjaikat a prostituáltak – számol be róla az Origó.

A portálnak egy olvasója arról számolt be, hogy vasárnap fényes nappal a Blaha Lujza téren egy lengén öltözött prostituált és egy férfi sétált el előtte, akik nem sokkal később beléptek a téren található WC-be. A lap olvasójának beszámolója szerint mindezt azért, hogy a hölgy szexuálisan kielégítse partnerét. Miután a férfi úriember módjára előre engedte a hölgyet, belépett a WC-be, és megpróbálta az ajtót becsukni. Nem sikerült neki, ezért a jól megtermett férfi – közel kétméteres, nagydarab, kopasz – bevetette a testi erejét. Cibálta, feszegette, de nem járt sikerrel. Az ajtó ma kora délután, vagyis fél nappal a történtek után is ugyanúgy van, félig nyitva áll, a bejárat felett egy drót, amelyben minden bizonnyal áram fut.

Teljesen szürreális volt az egész. Nem akarok álszent lenni, hiszen pontosan tudjuk, hogy prostituáltak vannak, a szolgáltatásaikat igénybe szokták venni, no, de a belváros közepén, vasárnap délután fényes nappal, egy WC-ben, ahová gyerekek is járnak?

− teszi fel a kérdését a portál olvasója.

Karácsony dicsekedett a vécével, azóta takarítani sem nagyon járnak

Mint ismert, a Blaha Lujza tér felújítása még az előző városvezetés által elindított, előkészített, nagy budapesti projekt volt, amelyet végül Karácsony Gergely hivatali ideje alatt valósítottak meg. Az eredeti tervekhez képest sokkal drágábban, de cserébe csökkentett műszaki tartalommal sikerült a teret felújítani. A hiányosságokat kritizálva néhány sajtótermék azt is nevesítette, hogy nem létesítettek nyilvános WC-t a téren.

Ezt cáfolandó tett fel másnap egy fényképet a hivatalos főpolgármesteri közösségi oldalára Karácsony Gergely, aki elismerte, hogy ugyan még nem lehet használni az illemhelyet, de ettől függetlenül megépítették.

A szelfiből hamar mém lett az interneten. A közvécé azóta gyakorlatilag naponta elromlik, és nem nagyon takarítja a főváros. A lapunkhoz eljuttatott képeken jól látható, hogy a vécének nevezett bódé – amelynek használatáért 250 forintot kell fizetni – falai mocskosak, az illemhely körül szerteszét papírdarabok, csipszes zacskó, cigicsikk és egyéb szemét hever, valamint kifogyott a vécépapír is. Persze ez annak fényében nem meglepő, hogy a teljes felújításon áteső Blaha Lujza teret kisajátították a hajléktalanok, így nemcsak a mosdó, de a tér többi része is piszkos. Visszatérő probléma az is, hogy a tér felújításának részeként átadott közvécé folyton elromlik, holott még egy éve sincs, hogy átadták.

Borítókép: Karácsony Gergely elhíresült szelfije a vécével (Forrás: Facebook)