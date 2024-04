A közterületek fenntartása helyett látszatberuházásokkal foglalkozik a Főkert

Budapest talán legimpozánsabb kerületében is gondot okoz a Főkert munkája. Az I. kerületben V. Naszályi Márta polgármester ahelyett, hogy a kerületiek érdekeit képviselné a Főkertnél és a fővárosnál, a Főkert és a főváros érdekei szerint próbál eljárni a kerületben Fazekas Csilla kerületi kormánypárti képviselő szerint.

Számos panasz érkezik hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a kerületünkben a nagy parkok, például a Tabán, a Vérmező vagy a gellérthegyi Filozófusok kertje és a Sárkányrét környéke az elmúlt négy és fél év során nagyon elhanyagolttá vált. Ezek a területek a fővárosi önkormányzathoz, illetve a Főkert kezelésébe tartoznak, nincs érdemi ráhatásunk, hogy ezeket úgy tartsuk fenn, ahogy azt megérdemelnék az I. kerületben élők

– mondta el a Magyar Nemzetnek az önkormányzati képviselő. Beszámolt róla, hogy az I. kerületben élők leginkább a járdák és utak baleset-veszélyességére, a közvilágítás hiányára, az utcabútorok rossz állapotára, a sok szemétre és a gazos területekre szoktak panaszkodni.

Tavaly nyáron rendszeresen kaptam értesítést kutyatulajdonosoktól, hogy a Vérmező tele volt toklásszal a gyep gondozásának késedelme vagy elmaradása miatt, ez pedig a kutyáknak borzasztó fájdalmat és súlyos szövődményeket okozhat. A főtájépítész, Bardóczi Sándor korábban azzal próbálta magyarázni, miért nem nyírják a füvet a fővárosban, hogy majd öt-hat év múlva átveszi az egérárpa, azaz toklász helyét a virág

– emlékeztetett a politikus. Felidézte: a parkokban eredetileg kutyafuttatásra kijelölt területeket is méhlegelővé alakították át, ezzel megnehezítve a gazdák mindennapjait. Az állatorvosi számlák és a rengeteg kellemetlenség persze nem számít a baloldali kerületvezetésnek.

Azonban a Vérmező esetében ennél komolyabb problémákat is bemutatott az önkormányzati képviselő: az I. kerület 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a terület fejlesztésére a fővárosnak, amiből 60 millió forintot már elköltöttek.

A fejlesztés során azt tapasztaltuk, hogy képtelenek voltak szerződés szerint eljárni, a határidőket betartani, tehát komoly csúszással valósultak meg a munkák. 2022-ben az időközi önkormányzati választási kampány során a legnagyobb hőségben nyáron gyepesítettek és virágot ültettek, kevesebb szemétgyűjtő lett, az új padokat pedig sajnos legtöbbször hajléktalanok foglalják el. A Főkert közösségi tervezést is szervezett, amin én is részt vettem. Egyértelmű, hogy az itt élők elsősorban a közvilágítás és közbiztonság javítását, a parkok rendszeres, precíz karbantartását szeretnék

– magyarázta az önkormányzati képviselő, aki szerint a park rendezett fenntartása mellett, az ad hoc fejlesztések helyett átfogó parkmegújítási koncepcióban kellene gondolkodni, figyelembe véve az I. kerületiek igényeit.

Szerelemprojektek a II. kerületben

A II. kerületben a Főkert számos projektet hajtott végre, amelyek egyesek szerint alapvető működésnek tűnhetnek, azonban a cég hatalmas eredménynek tudja be őket. Ilyen a Margit körút zöldítése, ami csak részben volt sikeres, ugyanis míg a körút egyik felén bővítették a virágágyásokat és teleültették őket, addig az út másik oldalára már csak szürke virágágyások jutottak. Majd pedig az építkezés és az ültetések befejezését követően a területet a Főkert jó időre magára hagyta, ezért a frissen ültetett növények jó része tönkrement.

Szintén a Főkert külső támogatók, programok segítségével két faültetést is szervezett a kerületben, aminek eredményeként több mint nyolcezer cserjét sikerült elültetniük. Azonban ezek jó része nem maradt életben a gondoskodás hiánya miatt.

A kerület polgármestere, Őrsi Gergely is rendszeresen részt vesz a Főkert által szervezett akciókon, és erről még képeket is megoszt a közösségi oldalán. Egyik alkalommal Zakar Andrással, a Főkert vezérigazgatójával közös képet is lőtt, amint romantikusan csodálják a védett szarvas bangó növény egyik példányát.