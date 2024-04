Orbán Viktor: Brüsszel a tönk szélére juttatta a magyar gazdákat

– Mire nagy nehezen megoldottuk, hogy legyen tőke, legyen eszköz, legyen gép, és nagyjából ez most már a magyar gazdatársadalomban úgy rendjén is kezd lenni, meg van földalapú támogatás is, közben összeomlottak az árak – mondta Orbán Viktor új videójában, amely országjárásáról készült.

Az árak nem maguktól omlottak össze, hanem beszakították egy elhibázott európai döntéssel, azzal, hogy az ukrán gabonát beengedték az Európai Unió területére. A kormány egyébként foglalkozott ezzel néhány héttel ezelőtt, hoztunk is néhány döntést, amivel próbálunk önöknek segíteni, de a baj nem orvosolható csak Budapesten

– emelte ki a magyar miniszterelnök, majd hozzátette: a bajt Brüsszelben is orvosolni kell, az európai piacokat ugyanis csak Brüsszelből lehet megvédeni, Budapestről nem. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy kiket küldünk most Brüsszelbe – hangsúlyozta.

Új vezetőket kell választanunk Brüsszelbe. Most az új vezetőket részben a tagállamok miniszterelnökei választják meg, részben pedig az európai parlamenti képviselők. Ez egy közös döntés. Ezért nem mindegy, hogy az európai parlamenti képviselők kicsodák, mert olyan vezetőket fognak választani, amilyenek ők maguk. Tehát nekünk fontos, hogy jobboldali, nemzeti érzelmű, az agrárvilág iránt és a gazdák iránt elkötelezett embereket küldjünk képviselőként az Európai Parlamentbe

– fejtette ki Orbán Viktor.