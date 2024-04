Több ezer új munkahely jöhet létre Nyíregyházán

A következő öt évben a kormánypártok polgármesterjelöltje folytatná a már megkezdett programját, amelynek legfőbb elemei a munkahelyteremtés, a közlekedésfejlesztés, a zöldprogramok folytatása és a Déli Ipari Park fejlesztése, amelyhez a kormány az elmúlt években több ütemben összesen 192 milliárd forint támogatást nyújtott.

Ezek a munkahelyteremtő beruházások már folyamatban vannak, az ipari park fejlesztése már három éve tart. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a betelt 130 hektár mellett vettünk 640 hektárt, és ebből már el is adtunk több mint 220-at. A 640 hektárral kibővített Nyíregyházi Déli Ipari Park infrastruktúrájának megteremtése országos összehasonlításban is óriásinak számít, mérföldkövet jelent a város gazdaságfejlesztésében, színvonalas munkahelyek teremtésében. Jelenleg öt nagy beruházás folyik az ipari parkban. Ez azt jelenti, hogy ebből az öt munkahelyteremtő beruházásból adódóan a következő öt évben legalább öt-hat ezer új munkahely jön létre Nyíregyházán

– számolt be róla a fideszes polgármester. Hozzátette: az ipari parkban komplex infrastrukturális beruházásokat is végrehajtanak. Kovács Ferenc elmondta az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatban: jelenleg is tervben van a külső körgyűrű bezárása, és jelentősen átépül a vasútállomás környéke egy intermodális csomópont megvalósulásával, aminek célja az, hogy a közúti és vasúti közösségi közlekedés fizikailag összekapcsolódjon. Emellett a nyomvonal kiválasztásánál jár az önkormányzat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 4-es számú főút Debrecen–Nyíregyháza közötti szakasz kétszer két sávosítását ille­tően. Szintén folyamatban van továbbá a Tokaji úti aluljáró tervezése, amely jelentősen megkönnyíti majd a környéken élők közlekedését.

A földutak aszfaltozása terén is előrelépés történt Nyíregyházán. Több tíz kilométernyi útszakaszt sikerült ugyanis aszfaltosítani, emellett jelenleg is 29 helyszínen folyik a járdák felújítása, 25 helyszínen pedig az utak felújítása.

A nagy gyűjtőutakat teljeskörűen felújítottuk, építettünk egy 80 kilométeres kerékpárút-hálózatot Nyíregyházán, és a belső körgyűrűt, a Nagykörutat bezártuk. Ennek a jelentősége az, hogy az útszakasz befejezését 1982 óta ígérgették. Negyven évet kellett várni rá, 2022-ben kezdtük el a kivitelezést, amit tavaly év végén be is fejeztünk

– jelentette ki Kovács Ferenc. Mint elmondta, az önkormányzati forrásokból elvégzett aszfaltozások mellett az állami és európai uniós támogatásoktól is függ, hogy a földutak mekkora részét lesznek képesek leaszfaltozni az elkövetkezendő időszakban.

Nyíregyháza első embere arról is beszélt: az elmúlt időszakban Nyíregyháza közintézményeinek több mint 90 százalékát felújították, ami az óvodák, bölcsődék, iskolák és tornatermeik, szociális, kulturális és egészségügyi intézmények döntő többségének megújítását jelenti.

A politikus kifejtette: a közlekedés területén volt egy buszfejlesztésük, 41 gázüzemű buszt tudtak beszerezni. Ez az átlagban tizenéves dízelbuszokhoz képest rengeteg környezeti terhet levett a város válláról. Emellett pedig öt éve zajlik egy polgármesteri fásítási program, amelyhez mostanra cégek, szervezetek, magánszemélyek is csatlakoztak. Elültettek több mint 130 ezer fát és 115 ezer cserjét, aminek eredményeként 30 hektár zöldfelületi fejlesztés valósult meg. Az elmúlt években elkészítették Nyíregyháza klímastratégiáját is.