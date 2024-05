A geotermikus innováció nyomában: magyar delegáció a világelső Izlandon

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára és Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) stratégiai elnökhelyettese egyeztetést folytatott Gudlaugur Thór Thórdarson izlandi környezetvédelmi, energia- és klímaügyi miniszterrel a geotermikus energia alkalmazhatósága kapcsán, szerdán, Reykjavíkban. A szigetország figyelemre méltó példa, mivel a háztartások és az ipar áram- és fűtésszükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöldenergiával fedezi – olvasható az SZTFH és az Energiaügyi Minisztérium közös közleményében.

Hozzátették: A Reykjavíkban ötödik alkalommal megrendezett Iceland Geothermal Conference kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők megismerhessék a geotermia felhasználásában világelső ország által alkalmazott technológiákat. Izland modellértékű gyakorlata bemutatja, hogy a földhő nemcsak stabil energiaforrás, hanem környezetbarát zöldenergiaként kedvezően hat az életminőségre is.

A magyar delegáció egyeztetett Gudlaugur Thór Thórdarson izlandi környezetvédelmi, energia- és klímaügyi miniszterrel, akivel egyetértettek abban, hogy a geotermia napjainkban kiemelt fontossággal bír, hiszen biztonságos, fenntartható, életképes és megújuló energiaként értékes alternatíva az energiamixben.

Szó esett a véglegesítés előtt álló Nemzeti földhőstratégiáról is, amellyel Magyarország pozícióját a nemzetközi geotermikus szektorban megerősítve az elsők között adhat választ az Európai Parlament januári állásfoglalására, amely az ágazati beruházások felgyorsítását sürgette. Steiner Attila államtitkár felszólalt a párhuzamosan megrendezett Arctic Green Partnership Forumon, előadásában kitért arra is, hogy a júliusban kezdődő magyar soros elnökség hangsúlyosabb témáként kívánja kezelni a geotermikus energia ügyét. Annál is inkább, mert

a földhő hasznosítását tekintve Magyarország hosszú ideje az első öt ország között van Európában, ám még bőven vannak kiaknázatlan lehetőségeink a világszinten gyorsan növekvő és fejlődő szektorban.

Geotermikus energiaellátó-központ a Győr-Moson-Sopron megyei Bőnyben 2015. november 24-én. A PannErgy Nyrt. Győri geotermikus projekt néven ismert 10,2 milliárd forintos beruházását kétmilliárd forinttal az állam, 6,3 milliárd forinttal a Magyar Export-Import Bank Zrt. támogatta. A Magyarország második legnagyobb kapacitású geotermikus energiaellátó-központjában termelt hőenergia az Audi Hungária Motor Kft. hőellátásának hatvan százalékát biztosítja, emellett 24 ezer győri lakást fűt távhővel. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Kifejtették: az előkészületben lévő Nemzeti földhőstratégiában vázolt intézkedések a magyar zöldgazdaság húzóágazatává tehetik a geotermiát. A jelenleg 6,4 petajoule hazai energetikai felhasználás a következő évtized elejére a bázisérték duplájára növekedhet. A jövő a zöldenergiáé, a kedvező adottságok hatékonyabb kiaknázása erősíti az energiaszuverenitást, hozzájárul a kibocsátásmentes energiatermelés növeléséhez és az energiaárak megfizethető szinten tartásához.

A program során izlandi jó gyakorlatokat és innovatív megoldásokat ismerhetett meg a delegáció, felfedezve Izland legmodernebb erőművét, valamint a híres Krafla erőművet, ahol a világ legmelegebb geotermikus kútját fúrták. A küldöttség betekintést nyert abba, hogy a geotermiában élen járó Izlandon milyen komplex megoldásokkal hasznosítják a földhőt, legyen szó a kiterjedt távhőrendszerekről vagy akár üvegházi zöldségtermesztésről.

A miniszteri találkozón Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy bár Magyarországon évtizedek óta foglalkoznak geotermikus energiával,