Egzotikus országokban bujkált, most Zamárdiban térne vissza a politikába a Hunvald-ügy kulcsembere

Czibula Csaba a rendszerváltás utáni zűrzavaros években ügyeskedte össze a vagyonát. Pályafutását pincérként kezdte, ezután a parkolási üzletbe is belekóstolt, majd megszerezte Erzsébetváros egyik hírhedt lokálját, a Piszkos Fredet. 1998-ban önkormányzati képviselőnek választották a VII. kerületben. Itt a gazdasági bizottságban vállalt szerepet. Fideszes múltja ellenére itt annyira közel került a bizottság SZDSZ-es elnökéhez, a későbbi elítélt Gál Györggyel, hogy még a gyermeke keresztapjának is felkérte a Hunvald-ügy későbbi első rendű vádlottját. Akkoriban több cikk is foglalkozott azzal, hogy a Balatonon és a horvátországi Vír szigetén is szomszédok lettek Gállal. A kapcsolat jövedelmező volt Czibula számára, mivel

a bírósági ítélet szerint Gál György 346 millió forint vesztegetési pénzt kért és kapott különböző vállalkozóktól 16 darab önkormányzati ingatlan értékesítésért cserébe

– idézte fel az Origo.

A korabeli vádirat szerint Czibula Csaba Gál György jobbkezeként az értékesítésekhez való bizottsági és testületi hozzájárulásáért cserébe nyolcmillió forintot kapott a kenőpénzből. A hírek szerint azonban a valós összeg ennél jóval nagyobb lehetett a megfelelő szavazásért cserébe.

A Hunwald vezette önkormányzat azzal is felhívta magára a hatóságok figyelmét, hogy vélhetően fiktíven alkalmazott barátokat, barátnőket, feleségeket. Egyes információk szerint Czibula akkori felesége is így kaphatott állást, amiben valódi munkát nem kellett végeznie.