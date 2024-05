Szürreális utcafórumot tartott Gyurcsány Ferenc

Mindössze nagyjából száz fő várta Gyurcsány Ferencet komlói fórumán, amelybe beleértendő a saját stábja, a helyi baloldali jelöltjei és aktivistái is – számolt be az eseményről a Baranya vármegyei hírportál (Bama.hu). A vármegyei lap szerint a létszámhoz képest viszonylag sok rendőrt is lehetett látni a tér szélein, de valójában már az ellentüntetőket sem mozgatta meg az esemény.

Gyurcsány vehemensen, sokszor káromkodva igyekezett meggyőzni a kis számú hallgatóságát arról, hogy a jelenlegi kormány minden baj okozója és az ország valójában élhetetlen.

Szerinte minden igazi demokratának el kell mennie választani, és természetesen a Dobrev Klára vezette DK-listára kell szavazni. Kicsit később érthetetlen módon azt ecsetelte, hogy

azért is kell a feleségére szavazni, mert különben Klára dühös lesz, és este neki kell vele találkozni, és ő nem tudja kikapcsolni, mint az emberek a tv-t mikor hallgatják.

Kínos helyzet alakult ki az esemény vége felé is, amikor Gyurcsány a helyi jelöltek melletti voksolásra buzdított, ugyanis hosszú percekig nem tudta megmondani, és segítséget sem kapott a helyiektől, hogy ki is a DK vármegyei listavezetője. Először Zag Gábort mondta, majd nagy nehezen a jó megfejtés is megszületett, Szarkándi Lajosné személyében, aki kellemetlenül is érezte magát a közjáték miatt.

A Komlón induló baloldali összefogásának, a KÖT-nek (DK–MSZP–Jobbik–Momentum) a jelöltjeiről majdnem megfeledkezett, de gyorsan jeleztek neki. Itt a DK elnöke a Komló Összeköt szervezet neve hallatán a „Been together!” felkiáltással reagált.

A Bama beszámolójában rámutatott: ugyan a helyi képviselők kötelezően megjelentek a programon, de egyáltalán nem voltak boldogok, hogy Gyurcsány mellett kell szerepelniük.

Barbarics Ildikó polgármesterjelölt valószínűleg sokkal szívesebben lett volna ezen az estén valahol máshol, a testbeszédéből ez jól látszott

– húzta alá a hírportál, majd rögzítette: „egy biztos, a baloldal baranyai jelöltjeinek láthatóan még mindig Gyurcsány mondja meg, hogy mikor, hol és mit kell csinálniuk.”

A fórum után a jelenlévők közül többen is elmondták, hogy csalódottan látták, milyen kevesen jöttek el a rendezvényre, pedig szerintük „Gyurcsány az egyetlen igazán harcos ellenzéki.”

A rendezvény kapcsán a Bama megkereste a város fideszes polgármesterét is, mi a véleménye a fórumról. Polics József szerint a kampányban mindenki teszi a dolgát, valaki utcán szónokol, mert ezt tartja célravezetőnek, ő viszont, ahogy mindig is, az elvégzett munkában hisz.

Ezért inkább a komlóiak rendezvényein vesz részt, vagy járja a piacot, beszélget az emberekkel. A kampány finisében a személyes találkozásokra törekszik, és erre kérte csapatát is, mind a nyolc önkormányzati képviselő-jelöltjét. Ha ellenfele úgy érzi, hogy Gyurcsány Ferenc erősíteni tudja őt, ez a szíve joga. „Ettől szép a demokrácia” – tette hozzá.