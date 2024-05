Kocsis Máté: A magyar baloldalnak elment az esze + videó

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fidesz kommunikációs igazgatója is felhívta a figyelmet a júniusi választások fontosságára. „Megkezdjük a valaha volt legnagyobb EP-kampány utolsó szakaszát, ötösbe kapcsolunk, jön a mozgósítás” – jelentette be Menczer Tamás. Elmondása szerint a mozgósításban Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

Az aktivistáink a miniszterelnök levelét a következő napokban több millió háztartásba viszik majd el és adják át személyesen

– mondta. Hozzátette: „mindenkinek el fogjuk mondani, hogy létfontosságú választás előtt állunk, a tét háború vagy béke.” – Tizenegy nap van hátra, minden percet kihasználunk, mert mi a hazánkért küzdünk – húzta alá a politikus.