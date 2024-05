Sorkatonaság bevezetését és atomfegyverek bevetését tervezgetik az európai politikusok

Ahogyan azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának vezetője előszeretettel beszél a kőtelező európai sorkatonaságról. Erre is reagál új Facebook-videójában Menczer Tamás.

Menczer szerint

ha valaki megnézi, hogy mit mondtak a németek, akkor egészen világos. Kötelező sorkatonaságot akarnak, elmondta a védelmi miniszterük.

– Weber a zwischenschritt szót használta, ez egy köztes lépés, ha úgy tetszik, első lépés a céljai megvalósítása irányába.

Tehát kötelező sorkatonaságot akar és világos, hogy európai kontextusban, mert európai együttműködésről beszélt, európai atomfegyverről beszélt, tehát európai szinten akar kötelező sorkatonaságot.

És ha ehhez hozzátesszük azt, hogy a háborúpártiak is tudják, hogy Ukrajna nem fog nyerni, ennek ellenére elmondták, hogy be kell menni katonával, sorkatonaságról beszélnek, és a nőket is besoroznák és beküldenék Ukrajnába.

Ez a háborúpártiak terve, Weberrel az élen, hozzá akar csatlakozni Magyar Péter.

9-én ezért is le kell győznünk a baloldalt – fejtette ki Menczer Tamás.