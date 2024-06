Bulldózerként tarolta le egy autós az autópálya terelőbójáit + videó

Sajnos sokan továbbra sem a vezetésre figyelnek, elbambulnak, telefonálnak vagy utolsó pillanatban sorolnak be, aminek meg is van az eredménye – írta a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) ahhoz a videóhoz, amelyet a közösségi oldalukon tettek közzé. Emlékeztettek: az emberek a vezetéshez szükséges információk kilencven százalékát a szemükkel észlelik. Ennek dacára átlagosan tíz sofőrből nyolc a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben, például cigarettázik, eszik, iszik, pakol, de akár a táj is elvonhatja a figyelmét.

A legveszélyesebb a telefonozás, hiszen egy rövid üzenet elolvasása alatt akár ötszáz métert is meg lehet tenni.

– Ez olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk. Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak, és eggyel kevesebben érünk aznap haza – figyelmeztetett az MKIF.

Jó tanácsként azt írták a vezetőknek: