Dódity Gabriella: elvágjuk a baloldali haveri szálakat, rendet teszünk a vagyongazdálkodásban

Kispestet negyed évszázada túszul ejtette a baloldal, Gajda Péter közel 20 éve vezeti a kerületet. A kispestiekek el kellene hinniük végre, hogy nem muszáj így mennie a dolgoknak Kispesten, ahogyan mennek évtizedek óta.

– Elfogadhatatlan hogy a kispesti baloldal sosem tisztázta magát a kiszivárgott hangfelvételen elhangzottak alól. Sőt, úgy tűnik, Gajda Péter minden körülmények között kiállt az „emberei” mellett, hülyének nézve a kispestieket – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Dódity Gabriella, a Fidesz - KDNP kispesti polgármesterjelöltje. Példaként említette: Mr. Negyven Százalék fizetését megduplázták, Lackner Csaba pedig még mindig önkormányzati képviselő, a polgármester korábbi kabinetvezetőjét nemrég letartóztatták Óbudán, ő az, aki a kispesti önkormányzat vagyongazdálkodási irodáját vitte, illetve a baloldal valamennyi kampányát nem csak a kerületben; emlékezetes, Karácsonynak is intézte a kedvezményes plakáthelyeket.

Dódity Gabriella Fotó: Emmer Zoltán

– Korábban pedig arról mesélt egy másik kiszivárgott hangfelvételen, akkor épp a XVIII. kerület kapcsán, hogyan lehet egykori önkormányzati telken épült társasházból lakásokat kikanyarintani a „vezetőknek”. Ha belegondolunk, hány társasház épült Kispesten is egykori önkormányzati telken, nem egy baráti kézre került, felgyullad a fejünkben a piros lámpa. Kerületeken átívelő hálózat, nyomozás, letartóztatás, kétes ügyletek, haveri szerződések, eltűnő közpénzek. Mi más Kispestet szeretnénk. A többi pedig a hatóság dolga, különféle gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt, öt éve nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda. Bízom benne, a korábbi kispesti „intézőembert” Kispestről is megkérdezik a hatóságok – bizakodott a Fidesz polgármesterjelöltje.

Dódity Gabriella szerint a korrupciós botrányok és a gazdátlanság miatt ahogy a kerület egésze, úgy hírnevük is megkopott.

– A néhány évvel ezelőtt kiszivárgott korrupciógyanús hangfelvételeken egy olyan Kispest képe sejlik fel, amely csak a benne rejlő lehetőségekért fontos. Emlékezzünk csak Lackner szavaira, amikor épp arról értekeznek, hogy nekik kellett volna megcsinálniuk a helyi DK-t, mert akkor sokkal több pénzt lehetett volna keresni, ezt üzletként kellett volna kezelni. Ma már nem Puskás Öcsiről vagy Wekerletelepről vagyunk híresek, sokkal inkább a csíkokba rendezett fehér porról, és a hangfelvételeken elhangzott korrupciógyanús ügyekről. Az „aki képviselőként nem keresi meg az évi százmilliót, az hülye”, vagy a Mr. Negyven Százalék túl erős gúnynév ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk – idézte fel Dódity az öt évvel ezelőtt kirobbant botrány kulcsmondatait. Mint mondta:

olyan Kispestet szeretnének, amelyben egy ilyen ügy nem maradhat következmények nélkül. Olyat, amelyben fel sem merül, hogy nem a haverok, hanem a kispestiek járnak jól, ahol nem vesznek az önkormányzattól telket, és nem építenek rá társasházat.

– El kell vágni a haveri szálakat. Szerintem nem elfogadható, hogy baloldali képviselő férje, vagy a vagyonkezelő igazgató haveri köre milliárdos nagyságrendben kapja az önkormányzattól a megbízásokat. Ki kell söpörni azt a szemléletet, hogy Kispest egy nagy játszótér, ahol a baloldalé, és nem a kispestieké a homokozó. Olyan Kispestet szeretnénk, amelyben rend van, nemcsak a vagyongazdálkodás területén, hanem a közterületeken is; ott nincs ivászat, trágárság. Olyat, amelyben nem csak a kampányban foglalkozik a városvezetés a kátyúzással. Olyat, amelyben nem juthat az összedőlés szélére a Kossuth téri piac és a Kispesti Uszoda, utóbbi súlyos problémáiról egyébként az önkormányzati hírekben szintén nem hallani. A tető beázik, a csempét pedig már csak a víz nyomása tartja a medence falán – sorolta a szemléletváltásért kiáltó problémákat a polgármesterjelölt. Dódity szerint a korrupció mellett nagy a nemtörődömség is a kerületben.

Példaként említette, amikor az óvodában a szétrohadt vécédeszkát a szülők pótolták, mert már nem bírták tovább nézni. De az is emlékezetes szerinte,

ha nem hozza nyilvánosságra az óvodák és bölcsődék botrányos állapotáról készült fotókat, ki tudja, mikorra hozták volna elfogadható állapotba a gyerekintézményeket.

– Kispest egy szép, szerethető kerület, szuper adottságokkal, de sajnos megkoptatta a nemtörődömség. Ezzel szemben a Gajda Péter vezette önkormányzat egy ciklus alatt milliárdos nagyságrendet költ kommunikációra, mindezt közpénzből. Mindezt úgy, hogy az önkormányzati felületekről a kispesti jobboldal rendre kimarad; mintha nem is léteznénk. Az elmúlt tíz évben például engem egyetlen egyszer kérdezett meg a Kispest TV. Ezzel kell szembe szállnunk. Elkészítettük Kispest mutyitérképét azokról az ügyekről, amelyek az önkormányzati kommunikációból kimaradnak. A kispesti baloldal ideges is miatta, folyamatosan jelentgetik, eltűnik, mi újra rakjuk – mondta Dódity, aki aggályosnak tartja azt is,

ha a választó a városvezetést negatívan érintő hírrel találkozik, akkor azt egyszerűen nem hiszi el, csak legyint rá, hogy „sárdobálás”. Így tolja el magától a valóságot sok kispesti sajnos, így vezetheti lassan negyed évszázada Kispestet a baloldal.

A polgármesterjelölt hangsúlyozta: a kispestiek nagy kihívás előtt állnak. Kérdés az, észreveszik-e azt a szemfényvesztést, amivel etetik őket. Észreveszik-e, hogy kampányjelleggel megy az útfelújítás, a virágültetés, a parképítés. Elhiszik-e végre, hogy hamis az az állítás, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatot, hiszen Kispest pénztartaléka több milliárd forint – összegezte Dódity Gabriella, aki kihangsúlyozta: a kerület pénzügyileg nincs rossz helyzetben, és a kormány is segítette a helyhatóságot az elmúlt tíz évben több milliárd forinttal.

– A kormány átvállalta Kispest 1,8 milliárd forintos adósságát, több gyermekintézmény felújítását támogatta százmilliós nagyságrendben, egymilliárd forintos kormányzati támogatásból épülhetett meg Kispest egynapos sebészete is. A Tarlós István vezette önkormányzat támogatásával épült újjá a Wekerlei kispiac is, nemrég pedig fél milliárd forintos támogatást kapott a kerület rezsikompenzációra

– idézte fel a helyi Fidesz elnöke. Nemrég pedig épp új, digitális mammográf készülékre cserélte a régi elavultat a kormány az önkormányzati fenntartású Kispesti Egészségügyi Intézetben a városvezetés helyett. Arra a felvetésre, hogy mindig azt mondja a baloldal, nincs pénz, az egyszerűen nem igaz.

– Volt olyan év, hogy 250 millió forint állt rendelkezésre út-és járdafelújításra, és egyszerűen vagy nem írták ki, vagy képtelenek voltak hiba nélkül lefolytatni a közbeszerzést. Ott állt a pénz a számlán, mi meg bukdácsoltunk a kátyúkban. Ez bénázás, nem városvezetés. Mint ahogyan

az sem városvezetés, hogy a választás előtti hónapokban 70-80, azután pedig már csak 10 millió forintot fordítanak az utak javítására idén. Ez sem városvezetés, hanem a korábban említett szemfényvesztés. Az itt élők lesajnálása

– hangsúlyozta Dódity Gabriella, hozzátéve: ne várhatunk mást a baloldaltól. A polgármesterjelölt szerint aggályos az is, hogy az önkormányzati választáson sokan sajnos nem veszik figyelembe, hogy bizony a baloldalnak szavaznak bizalmat; annak a baloldalnak, amelyet mint mindenhol máshol, Kispesten is Gyurcsány irányít.

– Lesöpörték az asztalról azt a kezdeményezésünket, hogy Kispest Önkormányzata is álljon ki a mielőbbi béke mellett. Nem kell ezzel foglalkozni, így vették le napirendről – fogalmazott a polgármesterjelölt, aki úgy véli, a kispestieken múlik, hogy adnak-e egy új esélyt maguknak és az otthonuknak, elhiszik-e, hogy mehetnek másként is a dolgok, és kiszabadítják-e végre Kispestet a baloldal negyed évszázados fogságából. Mint mondta, ha megkapják a bizalmat, első lépésük az lesz, hogy elvágják a haveri szálakat, a sameszi szerződéseket, rendet tesznek a vagyongazdálkodásban, hiszen felelős gazdálkodással sokkal több mindenre fog jutni. Visszaadják a közterületeket, a parkokat a kispestieknek, hiszen azokat most elborítja az ivászat és a rendetlenség. Átfogó út-és járdafelújítási programot dolgoznak ki, és nekilátnak a botrányos állapotok felszámolásának. Ugyanezt teszik a Kossuth téri piacon, ahol a kereskedőkkel közösen kidolgozzák a megújítás terveit. Azonnal nekilátnak a negyven évvel ezelőtt a kispestiek adományából is épült uszoda megmentésének, és átfésülik az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményhálózat működését, valamint a lakásgazdálkodást is. elfogadhatatlan szerinte, hogy míg több tucat krízishelyzetben lévő család vár lakhatási segítségre, addig néhány helyen szintén jól járnak a sameszok.