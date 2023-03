Semmibe vezető kerékpársáv ellen tiltakoznak Kispesten

A főváros és a kispesti önkormányzat közös uniós projektjeként épül kerékpársáv többek között a XIX. kerületi Hunyadi utcában az Ady Endre út és a Nagykőrösi út között. A terveket a helyi önkormányzat készítette, a lakók véleményének a meghallgatása nélkül. A keskeny és forgalmas utcában buszok is járnak. Az utca egyik oldalán már korábban felszámolták a parkolási lehetőséget, most ugyanez várható a túloldalon.

– Irreális, hogy kétoldali kerékpársávot alakítsanak ki a szűk Hunyadi utcában – mondta lapunknak Dódity Gabriella, a kispesti Fidesz elnöke, fővárosi képviselő. – Évek óta húzódik ez a fejlesztés, és évek óta kérjük, vizsgálják felül a terveket. A Hunyadi utcában körülbelül 150 háztartás él, nagy részük az utcán parkol, mert nincs autóbeállási lehetősége. Ha ezt elveszik tőlük, akkor kerülőre, a szomszédos vagy keresztutcákba kényszerülnek. Ráadásul a kerékpársáv a „semmibe vezet”, hiszen Pesterzsébeten nem folytatódik. Ha el is készül, a biciklisek – ahogy eddig is – a kevésbé forgalmas, szomszédos kertvárosi utcát fogják használni, így felesleges is a Hunyadi utcai kerékpársáv – magyarázta Dódity Gabriella.

A lakók panaszait többször is tolmácsolta a fideszes képviselő a kerület baloldali vezetésének, de Gajda Péter, Kispest polgármestere válaszra sem méltatta, amikor pedig a Fővárosi Közgyűlésben interpellálta ez ügyben Karácsony Gergelyt, a fővárostól az a válasz érkezett: a terveket a minisztérium is jóváhagyta, és nem módosítják a nyomvonalat, mert nem akarják elveszíteni az uniós forrást.

A Hunyadi utcában kialakítandó kerékpársáv az Üllői útival együtt 800 millió forintba kerül, nyolcmillió forintért szemléletformálási kommunikációs kampányt is indítanak majd. Lapunk kereste az ügyben a kispesti önkormányzatot, de nem kaptunk választ.

Borítókép: A kispesti Hunyadi utca (Forrás: Kispesti Fidesz)