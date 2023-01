Dódity: Ahol állatot kínoznak, ott más devianciák is előfordulhatnak

– Az állatvédelem fontos aspektusa a szemléletformálás, ezért is örültem a fiatalok meghívásának. Abban maradtunk, folytatni fogjuk a fórumokat, közös akciókat is tervezünk majd Budapesten, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét az állatvédelmi kérdésekre – mondta el lapunknak Dódity Gabriella fideszes fővárosi képviselő, aki Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztost segíti a budapesti munkában.

Dódity Gabriella hangsúlyozta: az állatvédelem sokkal több annál, mint amit sokan gondolnak róla: menstük meg Fifikét; ennél sokkal átfogóbb a terület, és számos össztársadalmi hatása, vetülete is van. Amivel legtöbbször a mindennapokban, főleg a fővárosban találkozunk, azok a hatósági eljárások; szerinte sok jó, de sajnos legalább ugyanennyi rossz példa is van a jegyzők állatvédelmi eljárásaira. Az állatvédelmi hatósági feladatok ugyanis hozzájuk tartoznak, nekik kellene fokozottabban intézkedniük egy-egy állattartással kapcsolatos bejelentés során.

A Fidelitas fenntartható fejlődés kabinetje állatvédelmi kerekasztal beszélgetést tartott Fotó: Facebook/Dódity Gabriella

– Rendkívül jó jogszabályaink vannak, de sok esetben látjuk, a jegyzők valamiért nem minden esetben szankcionálnak például egy-egy állattartással kapcsolatos bejelentés során, vagy közterületen kóborló gazdás, vagy csip nélküli kutya esetében. Ha a pénzbüntetéseket szabnának ki, az embereket nagyobb eséllyel rá lehetne vezetni a felelős állattartásra, talán jobban betartanák a szabályokat, hetvenötezer forinttól akár félmillióig is kiszabható a bírság – szögezte le Dódity Gabriella. A képviselő azt is hozzátette, ahogyan arra a fórumon Dr. habil Fodor Kinga PhD, az Állatorvositudományi Egyetem állatvédelmi tanszékének vezetője is rámutatott:

ahol állatot kínoznak, ott lehet, hogy a gyerekek sincsenek biztonságban vannak,

sok esetben látható, hogy ott családon belüli erőszak is előfordulhat, különböző devianciákat hozhat magával.

A napokban egy budai kerületben egy családi bántalmazás kapcsán derült fény arra, hogy három éve pincébe van zárva egy kutya. Itt a példa rá, hogyha az állatvédelmi ügyekben intézkedések zajlanak, más súlyos ügyek is felszínre kerülhetnek

– emelte ki a képviselő.

Dódity Gabriella a fővárosi állatvédelmi intézkedésekről úgy fogalmazott: még Tarlós István főpolgármester idejében törekvéseik között volt, hogy az Illatos úti gyepmesteri telepet állatjóléti szempontok szerint működtessék. Nem mindegy, hogy a bekerült állatok milyen körülmények között vannak tartva vagy éppen a fővárosi illetékesek mindent meg tesznek-e azért, hogy mielőbb gazdához jussanak.

Fodor Kinga állatorvos és Dódity Gabriella fővárosi képviselő Fotó: Facebook/Dódity Gabriella

Be nem tartott kampányígéret

– Karácsony Gergely megígérte, hogy elköltözteti az Illatos úti telepet egy arra alkalmasabb helyre, és különválasztja a 15 napos gyepmesteri és a menhelyi funkciókat. Erre azért van szükség, mert a telep kennelei az állatok hosszú távú tartására nem alkalmasak. Van olyan kutya, amely akár egy vagy két évig egy kétszer kétméteres kennelben éli az életét, amely az állatkínzás lehetőségét is felveti, és az állatvédelmi törvénynek sem felel meg. Nincs lehetőség az átmozgatásukra, fizikai kifárasztásukra sem, ami a jólétükhöz elengedhetetlen volna. Az új telep szükségességét még mi magunk fogalmaztuk meg az előző ciklusban, csak a választás másoknak adott felhatalmazást erre – emlékezett Dódity Gabriella. A fideszes javaslat szerint a telep egyik része látná el a kötelező hatósági feladatot, a törvényben meghatározott tizenöt napos a gyepmesteri funkciót és mellette lenne egy menhelyi ellátás a befogott állatoknak a hatósági eljárás leteltével.

Karácsony Gergely állatbarát Budapestet ígért Fotó: Kurucz Árpád

– Normális menhelyi körülmények között teljesen másképpen viselkednek a kutyák, ezért könnyebb őket gazdához adni. Az állatbarát Budapestet ígérő Karácsony három évig nem tett semmit, ezért benyújtottam erről egy előterjesztést, amelyet azonban a főpolgármester lesöpört az asztalról. Mindezek tetejébe nemhogy nem segít, hanem árt is ezeknek az állatoknak: a 15 nap hatósági idő letelte után a kerületi jegyzők nyakába súzva kipaterolná az állatokat a telepről, hogy azok sorsát oldják meg a kerületi önkormányzatok, ahonnan az állatok bekerültek.

A kerületeknek nincs gyepmesteri telepe, se saját menhelye. Ezért vagy szerződik egy menhellyel, amelyek amúgy is erejükön felül teljesítenek, vagy ott maradnak az állatok az Illatos úton, csak a kerületek dolga lesz fizetni a tartásukat, amennyiben erre vállalkoznak; ha nem, akkor ezekre a szerencsétlenekre altatás várhat

– mutatott rá Dódity Gabriella. A hajmeresztő fővárosi ötlet információink szerint a baloldali polgármesterek tiltakozását is kiváltotta, és csak bízni lehet abban, hogy a kerületek nem mondják ki e hányatott sorsú állatok halálos ítéletét.

A képviselő rámutatott: Karácsony nemhogy nem állatbarát, hanem még árt is ennek az ügynek. Szerinte az Illatos úti telep költöztetését mielőbb el kell kezdeni, de addig is a bent lévő állatok gazdához juttatásán kell gőzerővel dolgozni. És ahogy az asztalról is lesöpört javaslatában megfogalmazta, a kormányhoz hasonlóan a fővárosnak is pályázati alappal kell segítenie a menhelyek működését, nem pedig plusz terhet kell rájuk róni.

