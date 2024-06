Drogot találtak egy kőbányai játszótéren

Már többször is láttam ugyanazt a suhancokból álló bandát a park közeli játszótéren is. Esténként ott szoktak összegyűlni: drogoznak és hangoskodnak. Már a játszótéren is találtak néhány színes gyógyszert... Nem olyan rég pedig egy kisgyerek a csúszda alatt füves cigire bukkant