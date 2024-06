Egy ügyvéd is segítette Magyar Péter bizalmasa és társai csalássorozatát

Mielőtt összeomlott volna az a milliárdos piramisjáték, ami évekkel ezelőtt az egész országot behálózta, Magyar Péter jobbkeze, S. Mária egy ügyvédet is rávett arra, hogy segítse a csalássorozat haszonélvezőit – olvasható a bírósági iratokban. Mindez jól mutatja, hogy S. Mária – aki Magyar jelenlegi élettársának az édesanyja – milyen szinten belefolyt a bűnös ügyletekbe. Az iratokból kiderül, hogy a nő ráadásul a bűnbanda vezetőjének mutatta be a jogászt, akiből később szintén vádlott lett.

A férfi ezek után „vállalkozott rá, hogy néhány esetben okiratszerkesztő ügyvédként közreműködjék az elsőrendű vádlott és társai által bonyolított egyes ügyleteknél“ – olvasható az ítéletben,

ami azt is tartalmazza, hogy az ügyvéd „több kölcsönszerződést, ingatlan-jelzálogszerződést és egyéb okiratot készített és jegyzett ellen, amelyek – F. Attila, illetve társai által meghatározottak alapján – jellemzően nem a felek közötti tényleges megállapodást és a valós pénzmozgást tükrözték“.

A bíróság azt is rögzítette, hogy a jogász egyes sértetteknek maga is javasolta, hogy fektessenek be az elsőrendű vádlott által kínált lehetőségbe.