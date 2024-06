Három Nobel-díjas kutató lesz követhető élőben

Online streamen keresztül követheti a nagyközönség Karikó Katalin, Krausz Ferenc és Gérard Mourou előadásait június 17-én. A Nobel-díjas tudósok kutatómunkájuk legfőbb eredményeit mutatják be a CMF Summit 2024 – At the Forefront of Disease Profiling elnevezésű tudományos szimpóziumon – közölték az MTI-vel szerdán a szervezők.

A Krausz Ferenc által vezetett, budapesti központú Center for Molecular Fingerprinting (CMF) rendezvényén a Nobel-díjas fizikus bemutatja a CMF-ben zajló kutatásokat, amelyen keresztül az attoszekundumos fizika fontosságát és felhasználási területeit is ismerteti a hallgatósággal. Az mRNS terápiás alkalmazása áll a második előadó, Karikó Katalin munkásságának középpontjában. A harmadik előadó, Gérard Mourou 2018-ban vehette át a fizikai Nobel-díjat a fázismodulált impulzuserősítés kidolgozásáért.

Az angol nyelvű előadásokat június 17-én, 10 óra 45 perctől élőben lehet követni a YouTube-on (www.youtube.com/watch v=mOQDpuFSNVE&ab_channel=CenterforMolecularFingerprinting).

Mint írták, a Krausz Ferenc által vezetett CMF egy különböző tudományterületeket egyesítő nonprofit kutató központ, amelynek célja az egészségügy jövőjének átformálása. Az itt alkalmazott kutatási módszerek közé tartozik az infravörös molekuláris ujjlenyomat-vizsgálat. A kutatók ultrarövid lézerfénnyel világítják meg a vérplazmát, majd speciális lézertechnikával rögzítik a molekuláris rezgések által kibocsátott fényhullámokat, így megfigyelhetik és nyomon követhetik a legkisebb változásokat is a vér molekuláris összetételében.