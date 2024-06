Szentgyörgyvölgyi Péter: A jövő városa zöld

– Alapvetően nem ciklusról ciklusra gondolkozom, egy választás miatt nem torpanhat meg a fejlődés. Rengeteg projektünk van, amiket a választás után egyből el is kezdünk. Ezek már tervezés alatt vannak, finomítások zajlanak. Ilyen a déli Belváros további zöldítése, ott több tucat nagy fát fogunk elültetni, vagy a Régiposta utca felújítása, ennek során az Apáczai Csere János utca torkolatánál szeretnénk egy kis parkot létrehozni – mondta el lapunknak Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere.

Az újrázásra készülő polgármester hangsúlyozta: az elmúlt öt évben mindent meg tudtak valósítani, amit elterveztek, annak ellenére az V. kerület is megérezte a Covid hatásait, hiszen a Belvárosban elmaradtak a turizmusból való bevételek.

Ez bizony hatalmas nehézséget okozhatott volna, de miután mi hosszú évek óta egy nagyon stabil és felelős gazdálkodást követünk, nálunk a járvány nem okozott fennakadást, pedig mindezt követte még az energiaválság is. Az intézményeinket próbáljuk energiahatékonyság szempontjából felújítani vagy építeni, mint például a V.30 Belvárosi Sportközpontot is a fenntarthatóságot szem előtt tartva hoztuk létre.

Megteremtettük a termálvízzel való fűtés lehetőségét, és bár van gázkazán is, azt a létesítményt 2021-es megnyitása óta még egyszer sem kellett bekapcsolni. Ezáltal az energiával, valamint a gázszámlán is jelentősen spórolunk – jelentette ki a fideszes polgármester, aki a kerület teljes egészében gondolkodik, azt tűzte ki célul, hogy a városrész minden egyes lakosát egyaránt képviselje.

– Nyilván mindenkit képviselek a maga igényei szerint, hiszen egészen másra van szüksége egy családos házaspárnak, mint az idősebb korosztálybelinek – mondta a polgármester. – Mi erre kifejezetten odafigyelünk. Ez megmutatkozik a támogatási rendszerünkben is, minden korosztályt próbálunk támogatni, és a szociá­lis szempontok mellett ezen a területen is érvényre juttatjuk a környezettudatosságot is. Fontosnak tartjuk, hogy a környezettudatos közlekedési eszközöket ismertessük meg minél hamarabb a fiatalokkal. Ezért is támogatjuk évente 34 500 forinttal, hogy a 6–14 éves fiatalok tudjanak görkorcsolyát, kerékpárt vagy rollert venni. Bérlettámogatást adunk, a belvárosi családtámogatás egy szabadon felhasználható segítség, hiszen a család tudja eldönteni, hogy részükről mire van a leginkább igény – sorolta az önkormányzat intézkedéseit Szentgyörgyvölgyi Péter, aki eltervezte, hogy élhető és zöld Belvárost épít egy zsúfolt és forgalmas belső pesti kerületből.

A jövő városa zöld. A belvárosi szűk utcákat az épített környezete és a föld alatt elhelyezkedő közműhálózat miatt nagyon bonyolult zöldíteni, de azt vallom: ennek ellenére zöldíteni kell

– fejtette ki Szentgyörgyvölgyi Péter.

– Az elmúlt években ezért több mint 600 új fát ültettünk, tizenhárom zöldbuszmegállót telepítettünk. A belvárosi zöldítéshez nagyon pontos és szakszerű tervezőmunka kell. Faültetésben innovatív módszereket alkalmazunk, amiket mi hoztunk be Magyarországra, ilyen például a gyökércella- vagy a Stockholm-rendszer. Ezek kifejezetten arra valók, hogy az elültetett fák ténylegesen hosszú évtizedekig éljenek, unokáink is gyönyörködhessenek bennük, és tudjanak az árnyékukban pihenni. Ezek az innovatív ültetési módszerek ezt segítik elő – fogalmazott az V. kerületi polgármester.

A polgármester elmondta: a kerületi Bástya park egy részben beépíthető telek lett volna, de tekintettel arra, hogy a sűrűn beépített városi környezetben a belvárosi lakosság számára a legnagyobb érték a zöldfelület, ezt nem építették be, hanem egy közparkot hoztak létre.

Itt kialakítottak egy esővédett játszóteret és egy lebegő sportpályát. Ezen a helyen egyúttal megmutathatják a történelmüket is, hiszen modern formában láthatóvá és járhatóvá tették az egykori gyilokjárót, illetve fölötte olyan kilátópontot hoztak létre, ahonnan a Gellért-hegyig el lehet látni. Ezzel vizuálisan is összekapcsolták Pestet és Budát. Az egész teret kék és zöldszemlélet alapján tervezték meg. Szentgyörgyvölgyi Péter beszélt a zöldszemlélet mellett az úgynevezett kékszemléletről is. Ennek a lényege az, hogy a víz is egy kincs, amire vigyázni kell, amivel takarékosan kell bánni.

– Ugyanilyen szemlélettel jártunk el az Arany János utcában is, tulajdonképpen Magyarország első klímatudatos utcáját adtuk át, ahol szintén gyűjtjük az esővizet, valamint fúrt kúttal támogatjuk az öntözést – mutatott rá a polgármester. Belváros önkormányzata több olyan játszótér-felújítást is megvalósított, amelyet a Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett főváros elhanyagolt.

A lakók végeláthatatlan panaszai miatt döntött úgy az V. kerületi vezetés, hogy a fővárosi feladatokat átvállalva cselekedjen.

– A Hild téri játszóteret a főváros nagyon hanyag módon üzemeltette, és ezt átvettük tőlük. Magyarország első Kufli tematikájú játszóterét építettük meg. Nap mint nap, amikor elmegyek mellette, nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen rengeteg mosolygós gyereket és boldog családokat látok, ami a legfontosabb visszajelzés számomra a munkámról.

Legutóbb a Szabadság téri játszóteret újítottuk fel, ami szintén fővárosi gondozásban volt, a lakók jelezték, hogy már nem szívesen járnak oda, mert nagyon koszos, elhasználódottak a játékok, mi több: balesetveszélyesek

– sorolta a polgármester.

– A játszótéri kisvasúton még a kisfiammal rengeteget játszottunk masinisztát, hozzánk hasonlóan sokaknak fűződnek hozzá kedves emlékei. Ezért az emblematikus játékokat felújítottuk és visszatelepítettük, de kiegészítettük természetesen újakkal is, és minden ilyen felújításnál azt is figyelembe vesszük, hogy a fogyatékkal élők is minél több játszószert tudjanak használni – mondta el Szentgyörgyvölgyi Péter.