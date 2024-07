Felháborodtak az autósok a rakpart lezárása miatt + videó

Ismét kitiltotta Karácsony Gergely az autósokat a pesti alsó rakpart egy szakaszáról. A lezárás augusztus 15-ig tart. Ráadásul a főpolgármester a Facebookon jelentette be, hogy elkészültek a pesti alsó rakpart fejlesztésének engedélyezési tervei. Az új tervek pedig több gyalogos területről szólnak és csökkentett autóforgalmat ígérnek.

Nagyon örülök neki, csak remélni tudom, hogy legalább a Molnár utcáig el tudok jutni.

Ezt mondta a Magyar Nemzetnek ironikusan az az autós, aki a sávokban araszolva várta éppen a zöld lámpát a rakpart forgalmi terelésénél. A gépjárművel közlekedők egyöntetűen felháborodtak, hogy nem közlekedhetnek a rakparton az Eötvös tér és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A lezárás miatt a közeli utcákban is nehézkes a közlekedés a dugók miatt. „Szomorú vagyok, csalódtam, mert erre akartam jönni, de nem jött össze” – mondta egy másik férfi, aki lehúzott ablakkal állt a kánikulában a piros lámpánál a forgalomterelés előtt. „Nagy királyság!” Ezt már egy másik sofőr mondta gúnyosan, aki kifejtette, hogy az autóforgalom korlátozásával „megölik a várost”. Nem lehet már közlekedni Budapesten, tette hozzá csalódottan.

Egy fiatal nő pedig arról beszélt, szörnyű, hogy nem lehet közlekedni már a rakparton.

Nem csak hétvégén, hanem most már hétköznap is. Az V. kerületben lakik, de futóverseny, gyalogosközlekedés, rendezvények és sok más miatt szinte haza sem tud jutni már. „Nem jutok szóhoz, az a baj, hogy nem értem.” Ezt már egy futár mondta, aki időre ment volna, de lehetetlen a közlekedés. Azt is elmondta, hogy ebből bizony anyagi kára fakad. Végül egy fiatal autós is kifakadt, aki elkeseredésében már trágár szavakkal illette a közlekedésszervezőket.

Nagyon unom, hogy itt már nem lehet hétvégén, hétköznap, reggel és este sem közlekedni. Rohadtul unom már tényleg, hogy az egész környéken nem lehet haladni. A váltót nem tudom átrakni kettesbe

– adott hangot jogos felháborodásának a közlekedni akaró autós.

Augusztus 15-ig csak a gyalogosokat, kerékpárral vagy rollerrel közlekedőket engedik fel a rakpartra az Eötvös tér és az Erzsébet híd között. A BKK szerint a gépjárművel közlekedők a lezárt útszakaszt a legegyszerűbben a Hungária-körgyűrűn kerülhetik el, a belvárosban pedig a Kiskörút, illetve a budai alsó rakpart használatát javasolják.