„Reméli, nem fogom azt mondani, hogy ő molesztált engem”

Az egyetemista lány a sofőrhöz kísérte a rémült fiatalt, ő azt mondta, legközelebb azonnal kiabáljon segítségért, majd azt tanácsolta, szálljanak le Orosházán és szóljanak a forgalmistának. A fiatal nő azóta a rendőrségen is volt, de ott azt mondták neki, nem tudnak mit tenni, ha nem tudja a férfi nevét.

Az áldozat azóta megtudta a csorvásiaktól, hogy ki volt a zaklató, állítólag többen is azt mondták neki, hogy az idős férfi másokat is zaklatott, de a fiatal nő úgy tudja, a férfit még a boltokból is ki szokták zavarni.