Riasztást adtak ki felhőszakadások veszélye miatt

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.

Riasztásokat adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet

A gomolyfelhő-képződésből főként a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Éjszaka a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, de hajnalban kevés helyen továbbra is előfordul zápor, zivatar. Szerdán napközben is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és összességében több helyen, délután már inkább csak az ország keleti felén-harmadán valószínű zápor, zivatar. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, illetve erős, viharos széllökések kísérhetik. Az északias szél kedden északkeleten és a Dunántúlon több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökés is lehet.

Éjszakára mérséklődik, majd szerdán napközben sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán már csak 25 és 30 fok között várható.

Borítókép: illusztráció (Fotó:Pexels)