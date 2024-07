Szökött rab után kutatnak a rendőrök Martonvásáron

Megszökött egy rab Martonvásáron a büntetés-végrehajtási intézetből. A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a rabot. A BVOP kommunikációs főosztálya is megerősítette a szökést, és azt is közölték, hogy a rab nem veszélyes – közölte a Feol híre alapján a VG.

Az üggyel kapcsolatban a hatóságok a lap megkeresésére közölték: – a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet egyik – alacsony biztonsági besorolású – fogvatartottja engedély nélkül távozott 2024. július 3-án a börtön martonvásári objektumának területéről.

A férfi kisebb súlyú bűncselekmény elkövetése miatt töltötte itt mindössze 50 nap időtartamú elzárását. A büntetés-végrehajtási intézet és a rendőrség azonnal megkezdte a 31 éves fogvatartott felkutatását, amely jelenleg is nagy erőkkel tart

– tudatta válaszában a BVOP kommunikációs főosztálya.

A Feol értesüléseit a közlemény megerősíti, miszerint a szökevény „piti” bűnözőnek számít és nem veszélyes. A rab a büntetése nagyobb részét már letöltötte, így viszont újabb, többéves szabadságvesztést kockáztat. A szökevény 31 éves, a rendőrség szerint hamar megtalálják.