Komoly dolog történt a magyar orvosi egyetemmel

Világszínvonalú ellátás

Úgy fogalmazott: büszke rá, hogy betegeik olyan ellátásban részesülhetnek, mint bármelyik vezető európai vagy amerikai szív- és érgyógyászati centrumban, a legújabb eljárások, gyógyszeres és eszközös kezelések bevezetése pedig a világon az elsők között történik.

Az elmúlt években számos fejlesztés folyt a klinikán, a jelenleg folyamatban lévő Városmajor 70 projekt keretében pedig egy új, hétszintes épülettel is bővül az intézmény.

A fejlesztés célja egyebek mellett az, hogy Európa legnagyobb szívtranszplantációs centrumává váljon a klinika, amely a szív- és tüdőtranszplantációkról adatokat közlő centrumok számait nyilvántartó nemzetközi szervezet, az IHSLT (International Society for Heart and Lung Transplantation) adatai szerint jelenleg is a világ első tíz szívtranszplantációs centruma közé tartozik. A transzplantációs és egyéb beavatkozások mellett a klinikán folytatott tudományos, illetve az egyedi műtéti megoldásokra kiterjedő kutatások, 3D-kutatások, a biobank. illetve a sejt-, őssejt- és állatkísérletes kutatások is hozzájárulhatnak a kardiológiai rangsorban elfoglalt helyezéshez – tette hozzá Merkely Béla.

Egyre több szívátültetés, nemzetközi elismertség

Hartyánszky István, a szívsebészeti profil vezetője közölte, hogy

a Covid-pandémia után a transzplantációk száma újra növekedésnek indult, és az első félévi adatok alapján már idén elérhetik a Covid-időszak előtti, évi ötven átültetést.

Az egyetem kelet-közép-európai vezető szerepéből, elismertségéből fakadó előnyöket a térség más országai is kamatoztathatják. Egyebek mellett a szerb szívátültetési program fejlesztése is a transzplantációk, valamint a szívsebészet terén nemzetközi súlyú városmajori klinika és a belgrádi és újvidéki szívcentrum együttműködési megállapodásán alapul – tette hozzá.

Kitértek arra is, hogy szintén előrelépett az egyetem biológia és biokémia, a klinikai orvostudomány és a farmakológia és toxikológia terén, és ismét ott van a legjobbak között a sejtbiológia, az endokrinológia és metabolizmus, a gasztroenterológia és hepatológia, a molekuláris biológia és genetika, az ideg- és viselkedéstudomány, valamint onkológia terén – írták.