Simicskó István: A KDNP-frakció kiáll a keresztek felállítása mellett

– Csodálkozom, hiszen ő rendszeresen bérmálkozik, tehát egy keresztény ember, már az ő elmondása alapján, Gyurcsány Ferenc támadása ilyen szempontból méltatlan. De hát nyilván megszoktuk már tőle – reagált a Hír TV-ben a KDNP frakcióvezetője Gyurcsány Ferenc méltatlankodására, amiért keresztet helyeznek fel a Gellérthegy tetején álló Szabadság-szobor talapzatára.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Citadella megújításával párhuzamosan a Várkapitányság szakemberei a főszobor talapzatára elhelyeznek egy keresztet, az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumát. A több szakaszból álló munka várhatóan 2026-ra fejeződik be, ebben az időszakban várható a megújuló erődben a kiállítás megnyitása is.

Simicskó István leszögezte: a KDNP-frakció ki fog állni és kiáll most is a keresztek megmentése mellett, újak építése, felállítása, a régiek karbantartása mellett. – Európa keresztény fundamentumon jött létre, ez az értékrend, amely meghatározta őseink életét és jelenleg is a magyaroknak ez jelent igazi reményt. Tehát a keresztény út, a keresztény demokrácia jelenthet egyetlenegy olyan sikeres és eredményes és értékes világképet, amely szerintem méltányolandó mindenki számára – vélekedett a politikus.