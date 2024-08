„Te szúrj, téged nem büntetnek!” – ezekkel a szavakkal bujtogatta az édesapa a 15 éves lányát gyilkosságra

A vád szerint éppen egy éve, augusztus 22-én délután családi vita alakult ki Szolnokon egy férfi lakóhelyén. A vita az udvaron dulakodásig fajult, amikor a vitát kezdeményező családtag telefonon odahívta a fiát, a vádlottat, akivel együtt érkezett a lánya is, a másik vádlott. Ők is bekapcsolódtak a szóváltásba – számolt be az esetről dr. Ocsovai Ágnes a portálnak. A főügyészség sajtószóvivője hozzátette:

a vita közben az apa azt kiabálta a lányának, hogy ő szúrja meg a késsel a férfit, mert őt nem büntetik.

A fiatalnak pedig nem kellett sok, a lány a nála evőeszközként a táskájában lévő, kilenc centiméter pengehosszúságú konyhakéssel a vállán, a lapocka tájékán megszúrta a sértettet. A megszúrt férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban az elkövetés eszköze és a megszúrt testtájék alapján a cselekmény alkalmas volt súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására.