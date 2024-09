A brazil erőművész – Ezt tudja a honvédség új szállítórepülőgépe

A brazíl Embraer, a világ harmadik legnagyobb repülőgépgyártója által kifejlesztett KC–390 Millennium taktikai szállítógép rendkívül sokoldalú, a szállítás mellett egyéb fontos képességeket biztosít hazánk hadereje számára – olvasható a Magyar Honvédség új típusát bemutató cikkben a Honvédelem.hu oldalon. A honvédség lapja azt is megjegyzi, hogy Magyarország a régiónk első államaként kötelezte el magát ennek a csúcsmodern és új technológia használatára.

Fotó: Bús Csaba/Petőfi Népe

A Brazíliában gyártott modern szállítógép 23,5 tonnás és 34 méter szárnyfesztávolságú. Végsebessége 800 kilométer/óra, 8000 méteres utazómagasság elérésére képes, 6000 kilométer hatótávolságú.

A kétoldalt elhelyezett üléssorban 36 fő utazhat, a középen elhelyezhető ülésekkel együtt a létszám 80 főre emelhető. Huszonhat tonna tömegű hasznos terhet képes szállítani, valamint annak ejtőernyővel történő precíziós célba juttatásra is alkalmas.

Képes légi utántöltésre, valamint saját hatótávolságának és repülési idejének növelése érdekében maga is képes üzemanyagot felvenni repülés közben.

Könnyebb páncélozott járművek, nagy méretű terhek is elférnek a gépben. Fotó: Baranyai Gábor





A KC–390-t a védett, rejtjelzett navigációra és kommunikációra alkalmas berendezések mellett a piac egyik legmodernebb, aktív elektronikai önvédelmi rendszerével szerelték fel.

A megszokott zavarótöltetek kilövése és az elektronikai zavarás mellett alkalmas a közeledő, infravörös irányítású légvédelmi rakéták keresőfejének lézersugaras megrongálására, semlegesítésére is.

A KC–390-esek esetében a navigációs és a kommunikációs berendezések tekintetében is érvényesül az egységes termékcsalád elv, egyszerűbb a karbantartás, a logisztika és a kiképzés is. Így a folyamatos haderőfejlesztés során a Magyar Honvédség számára már korábban beszerzett szállítógépeket is sokkal komolyabb önvédelemmel és rejtjelzett kommunikációs képességgel felvértezve lehet missziós feladatokra is bevetni.

A levegőben való üzemanyag-felvételt biztosítja a pilótafülke fölött előrenyúló utántöltő csonk. Fotó: Baranyai Gábor



A külső-belső festés színétől a fedélzeti berendezések konfigurációján át minden részletre figyeltek a fejlesztők.

A KC–390-esek pilótái – köszönhetően a gép légi utántöltési képességének – akár 10-12 órát is repülhetnek, ilyenkor az ergonómia létfontosságú kérdéssé lép elő.



A gép szárnyai alatt oldalanként egy-egy Cobham 912E hajlékonycsöves konténer helyezhető el, de maga a KC–390 is képes ilyen módszerrel kerozint átvenni repülés közben.

Fontos volt, hogy a gép rendelkezzen légi teherdobási képességgel, akár éjjel és rossz látási viszonyok között is. Az „ejeképesség” megtartása, fejlesztése érdekében az oldalajtókon és a rámpán keresztül is lehet bekötött ejtőernyős ugrásokat végrehajtani, kis és nagy magasságban egyaránt. Emellett a specialisták is elvégezhetik majd a KC–390-esről a nagy magasságú, már fedélzeti oxigénellátást is igénylő ugrásaikat.



Impozáns méretek, korszerű forma, praktikus megoldások. Fotó: Baranyai Gábor





A gép a legmagasabb szintű egészségügyi ellátás biztosítására is alkalmas, palettákra szerelt, mobil intenzív ágyakkal is repülhet.

Egyszerre legfeljebb négy ágy használható egy gépen, szükség esetén nagyobb távolságból is gyorsan haza tudják szállítani a bajba került katonákat. Ha esetleg tömeges egészségügyi kiürítésre lenne szükség, akkor a gép 74 hordágyat képes szállítani.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Joao Bosco da Costa Jr., az Embraer Defense & Security elnök-vezérigazgatója. Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

A Honvédelem.hu felidézte, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a gép csütörtöki érkezésekor kifejtette:

szeretném megköszönni a magyar kormányzat ezzel megbízott szakembereinek, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Vezérkarának kiváló munkáját, aminek eredményeképpen most ezt a gépcsodát itt, a kecskeméti betonon üdvözölhetjük, és én biztos vagyok benne, hogy Gróf ezredes úr vezetésével már holnaptól használatba is vesszük őket.

A határtól Gripenek kísérték Kecskemétre a KC–390 Millenniumot Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba

Mint azt a Magyar Nemzet megírta: a honvédség első KC–390 Millennium sugárhajtású szállítógépe a brazíliai Sao Paolo államban lévő Embraer gyár repteréről először az onnan 2500 kilométerre lévő Recifébe repült, majd Recife repteréről az Atlanti-óceánt átrepülve, több mint 4500 kilométert 6 óra 20 perc alatt megtéve érkezett meg az afrikai kontinens előterében lévő, Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. A modern vonalú, gyors, sugárhajtású katonai teherszállítógép a Gran Canaria-i közbenső pihenőt követően újabb, közel 4000 kilométert repülve, Nyugat- és Közép-Európát átszelve érkezett meg csütörtök délelőtt kecskeméti állomáshelyére, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Szállítórepülő-századához.